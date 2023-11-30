İstanbul'daki tünellerde hız limiti farkı kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul'daki 8 tünelde araç sınıflarına göre belirlenen hız limiti farkı kaldırıldı. Böylece, tüm araçlar için hız limiti sabitlenmiş oldu. Ayrıca, minibüs ve dolmuştan taksiye dönüştürülen araçların sahipleri de toplantıya katıldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul'daki 8 tünelde araç sınıflarına göre belirlenen hız limiti farkı kaldırıldı. Böylece, tüm araçlar için hız limiti sabitlenmiş oldu. Öte yandan, minibüs ve dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen araçların sahipleri de salon dışında toplandı. Burada toplanan kalabalığa açıklama yapan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu UKOME Temsilcisi Eyüp Aksu, 'Bu konuyu biz alt komisyona taşıyacağız. İnşallah önümüzdeki UKOME toplantısında da bu karara bağlanır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce tarafından yönetilen toplantıda, İstanbul genelindeki bazı tünellerin hız limitlerinin belirlenmesi teklifi, parkomat projesi teklifleri, servis taşımacılığı taleplerinin değerlendirilmesi teklifi, 8+1 koltuk kapasiteli taksiler için durak yeri ihdas edilmesi gibi teklifler görüşüldü.

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE LİMİT FARKI KALDIRILDI

Toplantıda görüşülen İstanbul geneli bazı tünellerin hız limitlerinin belirlenmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Böylece; Bomonti-Dolmabahçe Tüneli, Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli ve Çamlıca-Libadiye Tüneli hız limiti tüm araçlar için 70 kilometre, Vecdi Diker Tüneli ve Halis Ulukurt Tüneli için hız limiti 80 kilometre, Çamlıca-Libadiye Bağlantı Tüneli için de hız limiti 50 kilometre olarak belirlendi.

AKSU: 8+1 KONUSUNDA TÜM YETKİLİLERDEN OLUMLU CEVAPLAR ALDIK

Toplantıda 8+1 koltuk kapasiteli taksiler için durak yeri ihdas edilmesi teklifi de görüşüldü. Teklif görüşülürken Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu UKOME Temsilcisi Eyüp Aksu, 8+1 dönüşüme geçen taksilerin pişman olduklarını ve mağduriyetin giderilmesini belirtti.

1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantının dışında da, minibüs ve dolmuştan taksiye dönüştürülen araçların sahipleri ve 8+1'e geçmek istemeyen taksici esnafı toplandı. Aksu, toplantı bitiminde toplanan kalabalığa sorunlarının çözüme kavuşacağı konusunda açıklama yaptı.

Aksu yaptığı açıklamada, "Sizin bu soğuk hava şartlarında burada soğukta beklendiğinizi, mağduriyetinizin olduğunu, evlere haciz, icra geldiğini, Haziran ayından itibaren evlere ekmek götüremediğinizi, gerçekten çaresiz kaldığınızı, mağduriyetinizi heyete ifade ettik. Bu mağduriyetin en kısa zamanda giderilmesi adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey'le geçen hafta bu konuyla alakalı özel bir görüşme yaptık. Belediye Başkanımızın ilk bakış açısı olumsuzdu ama biz mağduriyeti, konuyu ifade edince belediye başkanımız bu konuda bir çözüm üreteceğini, kısa bir zaman zarfında tekrar istişare edip, sizin mağduriyetinizin giderilmesi konusunda gereğini yapacağını söyledi. Bir önceki bakanımız Adil Bey'le görüştük. Konu gündeme geldiği zaman biz oylamada kabul oyu kullanacağız dedi. Bölge müdürlerimiz, bakanlık temsilcilerimiz, UKOME'yi yöneten genel sekreter yardımcımız Buğra Bey'le iki defa görüştük. O da sıcak ve olumlu bakıyor. Sonuçta bu projeden memnun olan hiçbir grup yok. Herkes mağdur. Dönen mağdur, dönmeyen mağdur. Esnaf odaları olarak biz de mağduruz. Büyük bir sıkıntı var. Bu konunun giderilmesi adına tüm yetkililerden olumlu cevaplar aldık. Bizim beklediğimiz sadece tarih. Şu tarihte, segment serbestliğinin olması? Bu konuyu biz alt komisyona taşıyacağız. İnşallah önümüzdeki UKOME toplantısında da bu karara bağlanır. Sizin de, bizim de mağduriyetimiz giderilmiş olur, yüzünüz güler diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.