İbb'nin Yenilediği İfa Spor Kulübü Spor Tesisinin Açılışı Yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenilenen İFA Spor Kulübü'nün spor tesisinin açılışını yaptı. Açılışta yaptığı konuşmada Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Harekatı'nda şehit düşen askerleri anan İmamoğlu, "Bütün şehitlerimizin önünde saygıyla eğilirken, Allah hiçbir yuvaya böyle bir acı elbette vermesin. Memleketimizin her sathında huzur, barış ortamı olsun. Allah bu ülkeyi ve milletimizi terör belasından ve bütün terör örgütlerinden korusun. Bunlara karşı el birliğiyle yürek birliğiyle bütün terör örgütlerine karşı mücadele etmek ve barışı ülkemizde kalıcı bir biçimde tesis etmekle yükümlü insanlarız. Dolayısıyla inşallah umut ederiz ki bir an önce ülkemizdeki huzur ve barış ortamı tesis edilir ve şehit haberleri almayız" dedi.

İBB, İFA Spor Kulübü'nün Küçükçekmece'de bulunan spor tesisini yeniledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yenilenen İFA Spor Kulübü'nü ziyaret ederek açılışını gerçekleştirdi. İFA Spor Kulübü ziyaretinde İmamoğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İFA Spor Kulübü Başkanı Aydın Aydeniz, Türkiye Caferiler Lideri Selahattin Özgündüz de eşlik etti. Maç öncesi oyunculara başarılar dileyen İmamoğlu sahaya geldiğinde, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Tribünlerde ise Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Harekatı'nda verdiğimiz şehitlerimiz için "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Şehitler için başsağlığı dileyen İmamoğlu şunları söyledi:

"BARIŞI ÜLKEMİZDE KALICI BİR BİÇİMDE TESİS ETMEKLE YÜKÜMLÜ İNSANLARIZ: Bugün tabii ki çok ama çok üzgünüz. İçimiz yanıyor. Şehitlerimizi burada hep birlikte minnetle anıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Bu anlar, zor anlar ve bu anlarda kesinlikle konuşmak güç oluyor. Şunu ifade etmek isterim. Bütün şehitlerimizin önünde saygıyla eğilirken Allah hiçbir yuvaya böyle bir acı elbette vermesin. Memleketimizin her sathında huzur, barış ortamı olsun. Allah bu ülkeyi ve milletimizi terör belasından ve bütün terör örgütlerinden korusun. Bunlara karşı el birliğiyle yürek birliğiyle, bütün terör örgütlerine karşı mücadele etmek ve barışı ülkemizde kalıcı bir biçimde tesis etmekle yükümlü insanlarız. Dolayısıyla inşallah umut ederiz ki bir an önce ülkemizdeki huzur ve barış ortamı tesis edilir ve şehit haberleri almayız. Şehitler ölmez ve vatan bölünmez. Burada bulunan her insanımızın vatanın her karış toprağının ne kadar kıymetli olduğunu bilen geçmişine, geleneğine ve milletine ne kadar bağlı olduğunu bilen insanlarız. Umut ederiz ki bu anları yaşamayalım.

BİR TOPLUMUN BÖYLESİ BİR SAHADA DA ETKİN BİR SÜREÇ İŞLETMESİNİ YÜREKTEN ALKIŞLIYORUM: İFA Spor Kulübü sadece bir mahalle, bir semt ya da bir ilçe takımı değil. Aynı zamanda bir kültürü, bir inancı ve yaşam biçimini temsil eden bir hemşehri grubumuzun çok özenle baktığı, üstüne titrediği ve tavır davranışlarıyla da çok güzel işlere imza atması yönünde yoğun çaba gösterdiği bir kulübümüzdür. Bu anlamda ben de İFA Spor'a farklı bir gözle baktığımı söylemek istiyorum. Bir toplumun böylesi bir sahada da etkin bir süreç işletmesini; çocuklarına, gençlerine inancını, yaşam biçimini, kültürünü öğretirken onları sporda da kültürde de sanatta da yalnız bırakmadan bu tarz oluşumlarla, kulüplerle, derneklerle desteklemesini ben gerçekten yürekten alkışlıyorum. Emeği geçen ve kulübü bugünlere getiren herkese ve şimdiki başkanı ile yönetimini de tebrik ediyor, teşekkür ediyorum.

ZEYNEBİYE CAMİİ'Nİ DE YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ: Yoğun emeklerle yapılan ve çok ciddi anlamda yol kat edilen Zeynebiye Camii'ni de yakından takip ediyoruz. Plan süreçlerini Küçükçekmece Belediye Başkanımız ve meclis üyeleriyle, yönetimiyle takip ederken toparlamak üzereyiz. Büyük bir kısmını aştık. İnşallah son kısmını da aşarak oradaki bütün engelleri ve yakın çevresini de güzelleştirecek bir medeni ortamı tamamlamış olacağız. Yıllardır beklenen böylesi bir sürecin tamamlanmasının bize nasip olması da bizi mutlu ediyor. Aynı zamanda bu inanç merkezinin yoğun çalışmalarla, büyük emeklerle yapıldığını büyük bir yol kat edildiğini de görüyoruz. İnşallah camiyi ve çevresinde içinde barındırdığı eğitim, kültür birçok alanı kapsayan bu büyük kompleksi bitirecek seviyede bir bütçeyi de Büyükşehir Belediyesi olarak büyük oranda sağladığımızı ve Allah'ın izniyle caminin bu önümüzdeki yıl içerisinde toparlanabileceğini görüyorum. Bu çorbaya bir tuz katmak ve oraya İstanbul'un bütçesinin hak ettikleri payı aktarmak adına atılan bu adımı önemsiyorum. Bütün Caferi dostlarımızı buradan selamlıyorum ve saygıyla onlara hayırlı olsun diyorum.

İNSANIMIZI AYIRT ETMEDEN HİZMET ETMEK BİZİM SORUMLULUĞUMUZ: 39 ilçeye eşit hizmet veriliyor. İnsanımızı ayırt etmeden hizmet etmek bizim sorumluluğumuz. İnsanı nasıl ayırt etmezsiniz? Efendim hangi ilçedensin? O ilçenin belediye başkanı hangi partiden biz buna bakmayız. Kimden olursa olsun o ilçeyi hizmete koşarız. İnanın böyle yaptık. İnsanımız hangi siyasi partidenmiş ona bakmayız. Hepsine eşit bakarız. Toplumumuz hangi inanç grubundan ona hiç ama hiç bakmayız. İnsanlarımıza eşit bir şekilde hizmet ulaştırmayı önemseriz. O bakımdan Küçükçekmece'de bu coğrafyanın, bu bölgenin alması gereken hizmetleri, en üstün şekliyle ilçe belediyemizle dayanışma içerisinde ilçe belediye başkanımız Sayın Kemal Çebi'yle birlikte Küçükçekmece halkına ulaştırmaya dönük sonsuz gayret içerisinde olduk. Olmaya devam edeceğiz.

KULÜPLER HER ÇOCUĞUMUZUN, HER GENCİMİZİN HAYATA ZEKİ OLMAK, ÇEVİK OLMAK, AHLAKLI OLMAK YOLUNDA ATTIĞI BİR ADIM OLUYOR: İFA Spor'a farklı branşlarda gösterdiği yolculuğunda başarılar diliyorum. İFA Spor'un yanında olacağımızı, hizmetlerimizin devam edeceğini buradan belirtiyorum. Branş sayısının artmasını diliyorum. Sadece futbol değil farklı branşlarda da hizmet verdiğini biliyorum. İnşallah daha da artacaktır. Mustafa Kemal Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' demiş. Aslında bu kulüpler her çocuğumuzun, her gencimizin hayata zeki olmak, çevik olmak, ahlaklı olmak yolunda attığı bir adım oluyor. Bu kapsamda kulüplerimizi de önemsiyorum. Bugün burada çok önemli bir maç oynanacak. Bu maçta hem İFA Spor'a hem rakibine başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir mücadeleyle hak edenin kazandığı ama bugün İFA Spor kazanırsa da fena olmaz diyelim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başarılar dilerim her iki kulübümüze de. Hayırlı uğurlu olsun tesisimiz."

İFA Spor ile Dil İskelesi arasında oynanan bölgesel amatör lig maçı başlamadan önce Türkiye Caferiler Lideri Selahattin Özgündüz, İmamoğlu'na teşekkür plaketi verirken, İFA Spor Kulübü Başkanı Aydın Aydeniz de Kemal Çebi'ye plaket verdi. İmamoğlu'na 34 numaralı İFA Spor forması hediye edildi. Daha sonra İmamoğlu ve beraberindeki heyet kurdele kesimi ile açılışı gerçekleştirdi.