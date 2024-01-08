İstanbul'da Toplu Taşıma, Taksi ve Servis Fiyatlarına Zam Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısından taksi, servis ve toplu ulaşım araçları için zam kararı çıktı. Peki yeni dönemde toplu taşıma, taksi ve servis fiyatları ne kadar olacak? İşte ayrıntılar!

Zam geldi! İstanbul taksi, servis ve toplu taşıma fiyatları – 2024

UKOME Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam yapıldı.

Yeni toplu taşıma ücretleri

İstanbulkart tam 17,7, öğrenci 8,64 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 12,68 lira oldu. Mavi kart aylık tam 1388 lira, öğrenci 250 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 863 lira oldu. Metrobüs tam bilet 26,25 lira, öğrenci 8,64 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 14,40 lira oldu.

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İndi-bindi ücretine zam

İstanbul'da taksi ve servis ücretlerine 28,09 zam yapıldı. Sarı taksilerde açılış 24,55 lira, kilometre başına 17,62 lira, indi-bindi 90 lira oldu. Turkuaz taksilerde açılış 28,24 lira, kilometre başına 20,25 lira, indi-bindi 102,5 lira oldu. VIP taksilerde açılış 41,74 lira, kilometre başına 32,5 lira, indi-bindi 153,7 lira oldu. 8+1 taksilerde açılış 31,92 lira, kilometre başına 22,90 lira, indi-bindi 115,3 lira oldu.

En düşük servis ücreti 1665 TL olacak

İkinci yarıyıl tatilinden sonra geçerli olmak üzere okul servisinde 1300 TL olan aylık 0-1 km ücreti 1665 TL'ye, personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 675 TL olan ilk kalkış ücreti 865 TL'ye yükseltildi.

0-1 kilometre okul servisi bin 665 lira, 1-3 kilometre bin 783 lira, 3-5 kilometre bin 926 lira, 5-7 kilometre 2 bin 8 lira, 7-9 kilometre 2 bin 117 lira, 9-11 kilometre 2 bin 451 lira, 11-13 kilometre 2 bin 821 lira, 13-15 kilometre 2 bin 965 lira, 15-17 kilometre 3 bin 199 lira, 17-19 kilometre 3 bin 384 lira, 19-21 kilometre 3 bin 600 lira, 21-23 kilometre 3 bin 750 lira, 23-25 kilometre 3 bin 896 lira oldu.

Aktarma ücretleri de zamlandı

1 aktarma ücreti tam bilet 12,67 lira, öğrenci 3,79 lira, sosyal kart 7,60 lira oldu. 2 aktarma ücreti tam 9,62 lira, öğrenci 3,57 lira, sosyal kart ise 5,81 lira oldu.

Peki siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısından çıkan toplu taşıma, taksi ve servis zam kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?