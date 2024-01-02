İstanbul'da Yeni Yılın İlk İş Gününde Trafik Yoğunluğu

İSTANBUL'da yeni yılın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 itibariyle trafik yüzde 62'lere ulaştı.

İstanbul'da 2024 yılının ilk iş günün trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Karayolu'nda araçlar zaman zaman ilerlemekte zorlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk haritasına göre trafik yüzde 62'ye ulaştı. İş ve okuluna metrobüsle gitmek isteyenler de duraklarda yoğunluk oluşturdu.