İstanbul'da Tren Sürücüleri Eğitim Programı Tamamlandı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Metro AŞ.'nin 'Tren Sürücüleri Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayan tren sürücüleri, brövelerini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan aldı. Törende konuşan İmamoğlu, 'Dünyanın aynı anda en çok metro yapan şehriyiz. 711 sürücünün 8'i kadındı. 2020'de bu sayıyı 96'ya çıkarttık. Bugün 144 kadın sürücümüz, brövelerini alacaklar ve 270'i aşacağız. 8'den 270'e, büyük bir sıçrama. İnşallah önümüzdeki 5 yıl boyunca daha fazla çalışmaya, daha fazla iş üretmeye ve sizlerle birlikte daha güzel günlere yürümeye kararlıyız. ve bu konuda da inşallah size, çok daha güzel günleri hep birlikte yaşatacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul tarafından düzenlenen 'Tren Sürücüleri Eğitim Programı'nı tamamlayan 144'ü kadın, 167'si erkek, toplam 311 tren sürücüsü brövelerini düzenlenen törenle aldı. Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Salonu'nda düzenlenen tören, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan İmamoğlu, 8 olan kadın tren sürücüsü sayısının 270'e ulaştığına dikkat çekti. Konuşmaların ardından İmamoğlu sembolik olarak 9 yeni tren sürücüsüne brövelerini verdi. Tren sürücüleri ve ailelerini arkasına alan İmamoğlu, cep telefonu kamerasıyla da video çekti. Ardından İmamoğlu 311 yeni tren sürücüsüyle aile fotoğrafı çektirdi.

DÜNYANIN AYNI ANDA EN ÇOK METRO YAPAN ŞEHRİYİZ

Törende konuşan İmamoğlu, 'Dünyanın aynı anda en çok metro yapan şehriyiz. Bu tabii manipüle ediliyor. Farklı kavramlara taşınmaya gayret ediliyor. Ama ben diyorum ki; Allah aşkına tren orada, metrolar burada, metro şantiyelerimiz orada. Görmek isteyeni gezdirelim, görsünler. Yoğun bir çaba var. Görevi devraldığımızda, durmuş 10 tane metro hattı ve yerin altında çalışan çok az sayıda, çok az yani sayısı bile söylenmeyecek az sayıda bir şantiyeyi devraldık. Biz şimdi ise, dönem dönem 12 bin, 13 bin, 14 bin insanın aynı anda metro inşaatlarında çalıştığı dönemleri bu şehre yaşattık. Onun için gurur duyuyoruz. En çok metro yapan şehir olmak önemli bir şey" dedi.

MART AYININ BAŞINDA ÇEKMEKÖY'Ü SANCAKTEPE'YE VE SAMANDIRA'YA BAĞLAYACAĞIZ

İmamoğlu, 'İstanbul'da görev yapan tren sürücülerinin 4'te 1'i, son 5 yılda bizim dönemimizde görevlerine başladı. Bu bile aslında gelişmeyi gösterebiliyor. Kaldı ki çok yakın zamanda, daha dün test sürüşünü yaptık; Ataköy-İkitelli metro hattımız devreye alınacak Mart ayının hemen başında. Yine Mart ayının başında, Çekmeköy'ü Sancaktepe'ye ve Samandıra'ya bağlayacağız. Yine önümüzdeki yılın sonunda ta Sultanbeyli'ye götüreceğiz. Yüzde 3-4 seviyesinde devralmıştık o şantiyeyi. Duruyordu yani 1-1,5 senedir. Bugün ise, artık tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

'8 KADIN METRO SÜRÜCÜMÜZ VARDI; 270'İ AŞACAĞIZ

İmamoğlu, 'Biz göreve geldiğimizde, Metro İstanbul'da, bahsettiği gibi Özgür Bey'in, 8 kadın metro sürücümüz vardı. Yani 711 sürücünün 8'i kadındı. 2020'de bu sayıyı 96'ya çıkarttık. Bugün 144 kadın sürücümüz, brövelerini alacaklar ve 270'i aşacağız. ve bu sayı inşallah çok yakın zamanda daha yüksek bir sayıya ve orana ulaşacak. 8'den 270'e, büyük bir sıçrama" dedi.

'LİYAKAT BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KILAVUZ"

İmamoğlu, 'Arkadaşlarımız zor bir süreçten geçtiler. Önemli bir eğitim aldılar. Bugüne gelmeleri asla kolay olmadı. Tabii bazen belki zorluklardan şikayet etmiş olabilirler ama biliyorum ki, eminim ki bu süreçte liyakatle ilgili tek bir şikayetleri yoktur. Hiç kimseye bir ayrımcılık yapılmamıştır, yapılmayacak da. Biz, bu kültürü kurumlarımızın tamamında yerleştirme gayreti içerisindeyiz. Liyakat bizim için çok önemli bir kılavuzdur. O pusulayı asla elimizden bırakmayacağız ve her insanımızı bu çerçevede değerlendirme gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

'ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL BOYUNCA DAHA GÜZEL GÜNLERE YÜRÜMEYE KARARLIYIZ"

İstanbul'un, son 5 yılda dünyada en çok metro yapan şehir, liyakatle süreçleri yöneten bir yönetim, metrolarda kadın oranını katbekat artıran bir yönetim olduğunu dile getiren İmamoğlu, 'İnşallah önümüzdeki 5 yıl boyunca daha fazla çalışmaya, daha fazla iş üretmeye ve sizlerle birlikte daha güzel günlere yürümeye kararlıyız. ve bu konuda da inşallah size, çok daha güzel günleri hep birlikte yaşatacağız" diye konuştu.