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İBB Bölgesel İstihdam Ofisi İstanbul'un İstihdamına Katkı Ödül Töreni

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İBB Bölgesel İstihdam Ofisi İstanbul'un İstihdamına Katkı Ödül Töreni'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş arayanlar ile özel sektördeki işverenleri buluşturan projenin önemine vurgu yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "İBB Bölgesel İstihdam Ofisi İstanbul'un İstihdamına Katkı Ödül Töreni" düzenlendi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullular ve Türkiye ekonomisi adına çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

İş arayanlar ile özel sektördeki işverenleri buluşturan çok değerli bir projeyi gerçekleştirdiklerini ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bölgesel İstihdam Ofislerimiz aracılığıyla hem iş arayan vatandaşlarımızın hem de iş gücüne ihtiyaç duyanların taleplerini karşılıyoruz. Böylece İstanbul'da refahın artmasına, sosyal adaletin gelişmesine katkıda bulunmanın da onurunu yaşıyoruz. Bu aslında bizim adil, yaratıcı, eşit ve güçlü bir İstanbul var etme prensiplerimizin yolculuğuna katkı sunan bir model."

İmamoğlu, özel sektörde iş arayan 170 binden fazla kişinin iş bulmasına aracılık ettiklerini belirterek, "Bugün itibarıyla 16 bin 802 firma işbirliği ve 805 bin aday öz geçmişi ile çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Törende firmalara farklı kategorilerde ödül verildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu İstanbul İstanbul Belediye Ekonomi Güncel Haberler

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