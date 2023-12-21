İBB bursu hangi bankaya yatıyor? İBB bursu ödemeleri başladı mı, sonuçlar açıklandı mı?

2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu hakkındaki detaylı araştırmalar sürüyor. Sona eren İBB burs başvurularının ardından öğrenciler burs başvurularının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İBB bursu hangi bankaya yatıyor? Sorusu da bu kapsamda en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, İBB bursu hangi bankaya yatıyor? İBB bursu ödemeleri başladı mı, sonuçlar açıklandı mı?

İBB BURSU HANGİ BANKAYA YATIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin burs başvurularının değerlendirme süreci 25 günü aştı. Burs değerlendirme işlemleri tamamlandığında elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak. İBB burs başvuru sonuçları 20 Ekim Cuma günü itibariyle sona erdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyada hesabından bursların ne zaman yatacağı konusuna açıklık getirdi. Buna göre İBB Genç Üniversiteli bursları 20 Aralık 2023 günü öğrencilerin hesaplarına yatacak. İBB Genç Üniversiteli bursları, Yapı Kredi bankasına yatmaktadır.