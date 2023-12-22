İstanbul'da yarın fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada rüzgarlı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtilerek, fırtınaya karşı tedbir alınması yönünde uyarıda bulunuldu.

AKOM İstanbul için fırtına uyarısı yaptı. AKOM verilerine göre rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde (50-80km/s) esmesi beklendiği kaydedildi. Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağının da tahmin edildiğinin belirtildiği açıklamada, cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara (ağaç, direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması) karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu. - İSTANBUL