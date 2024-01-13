İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'nda Rüşvet Operasyonu: Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli bazı memurlara yönelik yapılan rüşvet operasyonuna dair yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre şüphelilerin iş yerlerine potansiyellerine göre fiyat biçtikleri, bazı işyerlerine indirim yaptıkları ortaya çıktı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Beylikdüzü bölgesinde işyeri açmak isteyen kişilerden rüşvet istendiği ile ilgili aldığı şikayet üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, itfaiye erlerinin de aralarında bulunduğu 20 kişiye operasyon düzenledi. Operasyonda 4 itfaiye eri, 1 İBB sağlık teknisyeni ve 13 sivil gözaltına alındı.

Operasyonla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre şüphelilerin, iş yeri açarken temin edilmesi gereken ruhsat belgesini başvuru yapan firmanın potansiyeline göre fiyat biçtikleri, mali kapasitesi yüksek şirkete 100 bin liraya kadar para istedikleri, mali yapısı zayıf durumda olan firmalara ise 20 bin liraya kadar rüşvet indirimine gittikleri belirlendi. Şu ana kadar 170 rüşvet işlemi tespit edilen soruşturmada, kendilerine 'tehlikeli ekip' 'özel ekip' gibi isimler verdikleri belirlenen şüphelilerin, Özel Neşe Erberk Kişisel Yetenek Geliştirme Merkezi adlı kuruluştan da rüşvet aldıkları ortaya çıktı.