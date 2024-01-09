ZAMLI SERVİS ÜCRETLERİ 2024 | Okul servis ücretleri ne kadar oldu? Servis ücretine yüzde kaç zam geldi?

Zamlı servis ücretleri 2024 merak edilirken okul servis ücretleri ne kadar olduğu gündeme geliyor. Servis ücretlerine yüzde kaç zam geldiği araştırılıyor. İBB, Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Okul servis ücretleri ne kadar oldu? Servis ücretine yüzde kaç zam geldi? Zamlı servis ücretleri 2024! Detaylar haberimizdedir…

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İkinci yarıyıldan itibaren geçerli olmak üzere okul servisinde bin 300 TL olan aylık 0-1 km ücreti bin 665 TL'ye, personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 675 TL olan ilk kalkış ücreti 865 TL'ye yükseltildi.

SERVİS ÜCRETİNE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

0-1 kilometre okul servisi bin 665 lira, 1-3 kilometre bin 783 lira, 3-5 kilometre bin 926 lira, 5-7 kilometre 2 bin 8 lira, 7-9 kilometre 2 bin 117 lira, 9-11 kilometre 2 bin 451 lira, 11-13 kilometre 2 bin 821 lira, 13-15 kilometre 2 bin 965 lira, 15-17 kilometre 3 bin 199 lira, 17-19 kilometre 3 bin 384 lira, 19-21 kilometre 3 bin 600 lira, 21-23 kilometre 3 bin 750 lira, 23-25 kilometre 3 bin 896 lira oldu.

ZAMLI SERVİS ÜCRETLERİ 2024

İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 28.09 oranında zam yapıldı. İkinci yarıyıl itibarıyla geçerli olacak şekilde, okul servisindeki aylık 0-1 km ücreti 1300 TL'den 1665 TL'ye çıkarıldı. Aynı zamanda personel servisinde de 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın ilk kalkış ücreti 675 TL'den 865 TL'ye yükseltildi. Bu zam kararı, servis kullanıcıları için yeni maliyetleri beraberinde getirecek.