İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sömestr Tatiline Özel Oyunlar Sahneleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu ay mevcut çocuk oyunlarının yanı sıra sömestr tatiline özel sahneleyeceği oyunlarla minik seyircileri mutlu edecek.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, çocuklar, 22 ve 29 Ocak'ta sahnelenecek "Bekçi ile Postacı", "Bir Gece Masalı" ve "Çöpsüz Dünya" adlı eserlerle yeni maceralara tanık olacak.

Postacı Piero ile Gece Bekçisi Marcello adlı çocuk kitabından uyarlanan "Bekçi ile Postacı" oyunu, 22 Ocak Pazartesi saat 12.00'de Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde, Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" isimli oyunundan uyarlanan "Bir Gece Masalı" da aynı gün saat 12.00'de Ümraniye Sahnesi'nde izlenebilecek.

Geri dönüşüm, tamir, sıfır atık ve renklerle ayrılmış atık kutuları gibi konuları ele alan "Çöpsüz Dünya" oyunu ise 29 Ocak Pazartesi saat 12.00'de Kadıköy Müze Gazhane Sevda Şener Sahnesi'nde oynanacak.

Oyunların biletlerine yarın saat 11.00'den itibaren Şehir Tiyatroları gişelerinden "sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" ya da "biletinial.com" adresinden ulaşılabilir.