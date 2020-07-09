Fetullah Gülen'in yeğenine hapis cezası
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Fetullah Gülen'in yeğenine hapis cezası

İstanbul Beykoz'da sahte kimlikle yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen, yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullah Gülen'in yeğenine hapis cezası
09.07.2020 11:47 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:51

İstanbul Beykoz'da sahte kimlikle yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen, yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Beykoz'da 24 Ekim 2019 tarihinde rutin polis kontrolünde sahte kimlikle yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in kızı Zeynep Gülen'in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Zeynep Gülen ile avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, davanın karara bağlanacağını söyleyerek sanık Zeynep Gülen'e son sözlerini sordu.

Son sözlerin alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Gülen'i "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüphelinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin kızı olduğu, 24 Ekim 2019 tarihinde rutin polis kontrolünde Zeynep Setenay Özcan ismine tanzim edilmiş sahte kimlik ile yakalandığı, şüpheli hareketleri üzerine Neşe Ateş isimli kişi olduğunu söylediği ve netice olarak Zeynep Gülen olduğunun anlaşıldığı 25 Ekim 2019'da ise tutuklandığı belirtilmişti.

Şüphelinin Bank Asya'ya 19 Ağustos 2014'de ilk defa hesap açtırarak 75 bin lira yatırdığının belirtildiği iddianamede yer alan ifadesinde, kişilerin soyadını taşımak dışında örgütle bağlantısının olmadığı, yaklaşık 4 yıldır ailesini reddederek tek başına yaşadığı, geçmiş dönemde ailesiyle beraber Amerika'ya giderek Fetullah Gülen ile ailecek görüştükleri, babasının hastalığı yüzünden Bank Asya'ya para yatırdığını söylediği kaydedilmişti.

İddianamede, şüpheli Zeynep Gülen'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ ana soruşturması kapsamında incelenen elebaşı Fetullah Gülen'e ait telefon konuşmasında örgüt içerisindeki kişileri Bank Asya'ya yönlendirmesi sonrasında bankaya para yatırdığı anlatılırken, FETÖ'nün ayakta durması için en önemli unsurlardan biri olan Bank Asya'ya para yatırma şeklinde eylemde bulunduğu belirtilmişti. Şüpheli Zeynep Gülen'in sahte kimlik ile yakalanması ve talimat sonrası Bank Asya'ya para yatırması dolayısıyla 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

(İrem Demir/İHA)

Kaynak: İHA

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