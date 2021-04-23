Esenyurt'ta 23 Nisan etkinlikleri online ortamda düzenleniyor
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Esenyurt'ta 23 Nisan etkinlikleri online ortamda düzenleniyor

Esenyurt'ta 23 Nisan etkinlikleri online ortamda düzenleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılı nedeniyle ilçedeki meydanları Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süsledi.

Esenyurt Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılı nedeniyle ilçedeki meydanları Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süsledi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan çocuklar için 'Online 23 Nisan Etkinlikleri' düzenleniyor.

Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar, Esenyurt Belediyesi'nin onlar için hazırladığı online etkinliklerle bayramı evlerinde yaşıyor. Esenyurt Belediyesi, Atatürk'ün armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılında, çocuklar için bir dizi etkinlik hazırladı. İlçedeki meydan ve ana arterleri Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süsleyen ekipler, hazırladığı online etkinliklerle küçük büyük her yaştan vatandaşın bayramı kutlamasını sağladı.

Meydanlar Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süslendi

Ekipler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Esenyurt Cumhuriyet Meydanı, Tabela Meydanı, Kıraç Meydanı, Doğan Araslı Bulvarı ve 19 Mayıs Bulvarının da aralarında bulunduğu alanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk posteri, Türk bayrağı ve Esenyurt Belediyesi flamaları ile donattı.

Çocuk müzisyenlerden müzik dinletisi

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel online gösteri hazırladı. Kültür merkezlerinde eğitim alan öğrenciler, hazırladıkları 23 Nisan'a özel online Müzik Dinletisi ile saat 21.00'de vatandaşların evlerine konuk olacak. Etkinlikler, Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Kreşli miniklerden 23 Nisan gösterisi

Belediye kreşlerinde eğitim alan minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak. Pandemiye rağmen bayram coşkusunu evlerde yaşatmak isteyen öğrenciler çeşitli dans gösterileri, halk oyunları ve şiir dinletisinden oluşan "Online 23 Nisan Gösterisi" hazırladı. Esenyurtlu vatandaşlar, miniklerin gösterisini gün içerisinde Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından izleyebilecek. - İSTANBUL

Esenyurt'ta 23 Nisan etkinlikleri online ortamda düzenleniyor
Esenyurt'ta 23 Nisan etkinlikleri online ortamda düzenleniyor
Esenyurt'ta 23 Nisan etkinlikleri online ortamda düzenleniyor
Esenyurt'ta 23 Nisan etkinlikleri online ortamda düzenleniyor
Esenyurt'ta 23 Nisan etkinlikleri online ortamda düzenleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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