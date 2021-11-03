"Erciyes'ten Everest'e Dünyanın Renkleri" adlı fotoğraf sergisi açıldı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi Karasioğlu'nun " Erciyes'ten Everest'e Dünyanın Renkleri" adlı fotoğraf sergisi, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy'un katılımıyla açıldı.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi Karasioğlu'nun 20 ülkede çektiği 45 fotoğraf, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde açılan "Erciyes'ten Everest'e Dünyanın Renkleri" adlı sergide sanatseverlerle buluştu. Özellikle Avrupa, Balkanlar ve Suudi Arabistan'daki Türk izlerini yansıtan serginin açılışına; Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. İlhan Çiftci, Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

FOTOĞRAF SERGİSİ 5 KASIM'A KADAR ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

İlk fotoğraf sergisini açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Fehmi Karasioğlu, "Yurt dışında gördüğüm Türk tarihinin izlerini sürdüğüm bir çalışmanın sonucunu paylaşmak istedim. Sergi, amatör ruhla çektiğim fotoğraflardan oluşuyor. Fotoğraflarda kendi duygularımı da yansıtmak istedim. " dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken de "Duygularımızı, bilgilerimizi, vereceğimiz mesajları anlatmaya kelimelerin kifayetsiz kaldığı noktada devreye sanat giriyor. Sanatçılar, duygularını bazen heykelle bazen fotoğrafla bazen şiirle bazen şarkıyla ortaya koyabiliyor. Sanatçılara ayrı bir ehemmiyet vermemiz gerekiyor. Sanatsal faaliyetlerin artarak devam etmesini umut ediyorum. Sanat, hayatımızın vazgeçilmezidir. Selçuk Üniversitesi olarak sanattan asla vazgeçmeyeceğiz. Türk izlerini yansıtan fotoğrafları sanatseverlerle buluşturduğu için Prof. Dr. Fehmi Karasioğlu'na teşekkür ederim. " diye konuştu.

Sergi, 5 Kasım'a kadar açık kalacak.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü: (0332) 223 82 09- 223 81 88- 223 81 87

iletisim@selcuk. edu. tr

ÜNİVERSİTEMİZİ SOSYAL MEDYADA DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet