Elazığ depreminde hasar gören tarihi yapılar ayağa kaldırılıyor
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Elazığ depreminde hasar gören tarihi yapılar ayağa kaldırılıyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 17 tarihi yapı restore edilerek ayağa kaldırılıyor.

Elazığ depreminde hasar gören tarihi yapılar ayağa kaldırılıyor
26.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:59

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 17 tarihi yapı restore edilerek ayağa kaldırılıyor.

Depremde Malatya'daki Ulu Cami, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Ak Minare Cami, Hacı Yusuf Taş Cami, Miralay Şah Ali Bey Cami, Şahabei Kübra Medresesi, Sütlü Minare, Tenekeli Cami ve Hüseyin İbrahim Paşalar Cami, Elazığ'da ise Tahsin Paşa Cami, 4. Murat Cami, Yukarı Cami, Sarahatun Cami, Ağa Cami, Kurşunlu Cami, İzzet Paşa Cami ve Saray Camisi hasar gördü.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü depremde zarar gören yapıların yeniden güzel günlerine dönmesini sağlamak amacıyla kolları sıvayarak hummalı bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda Elazığ ve Malatya'da depremden hasar gören 17 tarihi yapının projeleri tamamlanarak restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı camilere öncelik verilen çalışmaların 2020 yılı itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından uzman ekiple sahada incelemeye yaptıklarını hatırlattı.

Doğan, hızlı bir şekilde tespitleri yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Artçı depremlerden yapıların tekrar hasar görmemesi için ön müdahalede bulunduk. Malatya Ulu Cami ve Hacı Yusuf Taş Cami ağır hasar gören yapılarımızdan bazılarıydı. Hacı Yusuf Taş Camisi'nin kasnağında açılma vardı. Artçı depremlerden hasar görmemesi için buralarda önlem alarak kasnaklara sargı yaptık. Ulu camide ise destek sistemiyle tamamen kemerlerin içerisini ahşap desteklerle güçlendirdik. Bunlar 800-1000 yıllık yapılar. Meydana gelebilecek bir artçı depremde hasar daha da büyüyebilir ve geri dönüşü olmayacak bir hasar söz konusu olabilirdi. Bu süreçleri tamamladık. Daha sonra proje safhasına geçtik ve restorasyon olarak devam ettiriyoruz."

"Tekrar ayağa kaldıracağız"

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından depremde hasar gören yapılarla ilgili gerekenin yapılmasının talimatı verilmesi üzerine çalışmalara hız verdiklerini belirten Doğan, vatandaşları tekrar bu yapılarla buluşturacaklarını ifade etti.

Doğan, tarihi yapılarda restorasyonun yanı sıra güçlendirme çalışmaları da yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Camilerde hazır restorasyon çalışmalarına başlamışken bir daha depremlerde hasar görmemesi için güçlendirme anlamında işlemler yapacağız. Yapıların neye ihtiyacı varsa onları çalışmalarımıza dahil ediyoruz. Bu yapılarımızı tekrar ayağa kaldıracağız. 17 yapıdan Ulu Cami biraz uzun sürebilir. Bu yıl çoğunu tamamlamış olacağız. Önümüzdeki ramazan ayına birçoğunu yetiştirmiş olacağız. Hafif hasarlı olanların doğrudan teminini yaptık. Vatandaşların yoğun kullandığı camilere öncelik veriyoruz. Belki koronavirüsten dolayı küçük bir uzama olabilir. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah hedeflerimizde bir şaşma olmaz. Allah bir daha ülkemize böyle sıkıntılar yaşatmasın."

Kaynak: AA

Manşet

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