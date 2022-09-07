Teknoloji devi Apple, merakla beklenen iPhone 14 tanıtımına başladı

Teknoloji devi Apple, 20.00'de başlayan "Far Out" isimli etkinlikte yeni ürünlerini tanıtmaya başladı. Kameralar karşısına geçen Apple CEO'su Tim Cook, Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 ve Apple Watch Ultra ve iPhone 14 modellerinin özelliklerini ve fiyatlarını açıklıyor.

Apple, daha önce iPhone 14 tanıtım tarihini 7 Eylül olarak açıklamıştı. Beklenen gün geldi ve şirket,yeni modellerini tüm dünyaya tanıtmaya başladı. Saatlerin 20.00'yi göstermesiyle birlikte kameralar karşısına geçen Apple CEO'su Tim Cook, iPhone, AirPods ve Apple Watch'tan bahsedeceğini söyledi.

APPLE WATCH SERIES 8 TANITILDI

Apple etkinliğin ilk ürünü olarak Apple Watch Series 8'i görücüye çıkardı. Apple Watch Series 8 tasarımıyla Apple Watch Series 7'ye oldukça benziyor. Su ve toz geçirmez ve çarpmalara da dayanıklı olan Apple Watch Series 8, EKG ölçümü konusunda da geliştirilmiş. Apple Watch Series 8'de sıcaklık sensörü yer alıyor. Bu sensör ile birlikte bileğinizden vücut sıcaklığınızı ölçebiliyorsunuz. Apple Watch Series 8 ile bilek sıcaklığı gece boyunca her 5 saniyede bir ölçülecek. Ayrıca, kadınlar için döngü takibi de yeni Apple Watch'da bulunuyor. Döngü verileri şifrelenerek yalnızca cihazınızda saklanacak.

CİDDİ ARABA KAZASI GEÇİRİP GEÇİRMEDİĞİNİZİ ALGILAYABİLİYOR

Apple Watch Series 8, ciddi bir araba kazası geçirip geçirmediğinizi de algılayabilecek. Sizi otomatik olarak acil servislere bağlayacak, konumunuzu aktaracak ve acil durumda iletişime geçilecek kişileri bilgilendirecek. Önden çarpma, yandan çarpma, arkadan çarpma ve devrilme olaylarını algılayabilecek. 18 saat pil ömrü sunabilen yeni akıllı saat, iPhone'larda olduğu gibi düşük güç modu da sunacak. Böylece pil ömrü 36 saate kadar uzatılabilecek. Düşük güç modu, WatchOS 9 çalıştıran Series 4 ve sonraki sürümlerde mevcut olacak.

APPLE WATCH SERIES 8'İN FİYATI NE KADAR?

Apple Series 8'in fiyatı 399 dolar olarak açıklandı. GPS + Cellular destekli modelin fiyatı ise 499 dolar olarak listelendi.

APPLE WATCH SE 2 TANITILDI

Apple Watch SE 2'nin tasarımında çok fazla değişikliğe gidilmedi. Apple Watch SE 2'nin yeni yonga seti kullanıcılara daha hızlı bir akıllı saat deneyimi sunacak.Apple, yeni saatinde kullanıcıların kendi sağlıklarını daha iyi takip edebilmesi için EKG özelliği de bulunuyor. 40 mm ve 44 mm olmak üzere karşımıza çıkan model üç renk seçeneğine sahip. Ekran tarafında ise Watch 7 modeliyle hemen hemen aynı büyüklükte ekrana sahip. Apple Watch SE 2, 249 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

APPLE WATCH ULTRA TANITILDI

Apple Watch Pro olacağı söylenen üst seviye akıllı saat modelinin adı Apple Watch Ultra olarak açıklandı. Amiral gemisi model, sağlamlığıyla öne çıkarken yeni bir tasarım sunuyor. Apple Watch Ultra'nın ikinci bir hoparlörü bulunuyor. Dijital Crown'un bulunduğu kısım ise yana doğru çıkıntılı olarak tasarlanmış.

Apple'ın iddiasına göre Apple Watch Ultra gün ışığının yarattığı en zorlu koşullarda bile ekranın kolay okunmasını sağlayacak. 36 saat pil ömrü sunacağı (60 saate varabiliyor) söylenen Apple Watch Ultra rüzgarda bile aramalarda net bir ses sunacak. Ekstrem sporlar için uygun olan Apple Watch Ultra, dalış için de kullanılabilecek. Apple Watch Ultra'nın fiyatı (GPS + Cellular) 799 dolar olarak belirlendi.

AIRPODS PRO 2 TANITILDI

Yenilenmiş bir şarj kutusuna sahip olan 2. Nesil AirPods Pro modeli, çok daha güçlü ses deneyimi ve daha uzun batarya ömrüyle dikkat çekiyor. AirPods Pro 2'nin tasarımı 2019 yılında çıkış yapan ilk modele benzerlik gösteriyor. Fakat daha fazla kişiye uyum sağlaması için yeni ekstra küçük kulak ucuna sahip. H2 çipinden gücünü alan yeni kulaklık, "gelişmiş hesaplama sesi" ile yeni Aktif Gürültü Önleme'ye yer veriyor. Bu özellik sayesinde iptal edilen gürültü miktarını iki katına kadar çıkarıyor.

2. Nesil AirPods Pro'da yeni daha düşük ses bozulmasına uğrayan bir sürücü ve özel amplifikatör bulunuyor. Tek şarjla 6 saat kullanma fırsatı sunan yeni kulaklık, orijinal AirPods Pro'ya göre yüzde 33 artış sağlıyor. Şarj kutusu ise 30 saat boyunca kullanılabiliyor. Apple, Find My özelliğini sunmak için şarj kutusuna yerleşik bir hoparlör ekledi. Şarj kutusu Lightning bağlantı noktasına sahip, ancak artık Apple Watch şarj cihazı, MagSafe veya herhangi bir Qi şarj cihazı da kullanabilecek. 2. Nesil AirPods Pro'nun fiyatı 249 dolar olarak açıklandı. 9 Eylül'de siparişe açılacak kulaklık, 23 Eylül'de ise satışa çıkacak.