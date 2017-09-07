Eda Erol Yüzüğü Attı En Sert Tepki Alişan'ın Babasından Geldi.
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Eda Erol Yüzüğü Attı En Sert Tepki Alişan'ın Babasından Geldi.

Eda Erol yüzüğü attı en sert tepki Alişan'ın babasından geldi.

Eda Erol yüzüğü attı en sert tepki Alişan'ın babasından geldi