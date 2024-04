İsrail roketleri, doğmamış 5 bin çocuğu hedef aldı! Gazze'nin ana embriyo merkezi yerle bir edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları her geçen gün artarken bölgeden gelen haberler, yaşanan zulmün boyutunu gözler önüne sermeye yetiyor. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir doğum merkezi de büyük hasar aldı ve binlerce embriyo ile döllenmeye hazır yumurta yok oldu. Bu saldırıyla birlikte Al Basma embriyo merkezindeki toplam 5 bin doğmamış çocuk yok edildi. Merkezin vurulmasıyla birlikte, birçok Filistinli ailenin çocuk sahibi olma şansı kalmadı.

DOĞUM MERKEZİ ROKETLERİN HEDEFİ OLDU

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana kadar aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu 34 bine yakın Filistinli, İsrail saldırılarında katledildi. Reuters'ın haberine göre, aralık ayında İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda Al Basma IVF isimli doğum merkezi de roketlere hedef oldu. Merkezdeki embriyo biriminde bulunan 5 sıvı nitrojen tankının hasar görmesi sonucu, dondurulmuş 4000 bin embriyo, 1000 sperm örneği ve yumurta kullanılamaz hale geldi. Habere göre tanklarda saklanan embriyolar, çocuk sahibi olmak isteyen çok sayıda Filistinlinin son umuduydu.

ÇOK SAYIDA AİLENİN ÇOCUK SAHİBİ OLMA ŞANSI KALMADI

Kliniği 1997'de kuran doktor Bahaeldeen Ghalayini, "Bu potansiyel 5 bin canın aileler için ne anlama geldiğini biliyoruz" diyerek bu Filistinli ailelerden birçoğunun artık çocuk sahibi olma şansı kalmadığını ifade etti. İsrail'in vurduğu Al Basma Merkezi, Gazze'de embriyoların depolandığı ana merkez konumundaydı.

Merkezin yöneticilerinden Muhammed Ajur, İsrail'in saldırıları yoğunlaştırması sonucu nitrojen tanklarındaki sıvı düzeyinin düşmesiyle ve elektrik sevkiyatının da kesilmesiyle dondurulmuş embriyoları korumanın zaten çok zorlaştığını anlattı.

SAVAŞ SIRASINDA DÜŞÜK YAPAN KADIN ALDIĞI HABERLE YIKILDI

Savaştan hemen önce aylar süren çabalar sonucu hamile kalan 32 yaşındaki Seba Caferi, savaş sırasında düşük yapıp ikiz bebeklerini kaybedince beş dondurulmuş embriyosunun bulunduğu Al Basma Merkezi'ne başvurdu ama öğrendikleri karşısında yıkıldı. Yerle bir olan merkezdeki tüm embriyoların da yok olduğunu öğrenen genç kadın ve eşi, artık çocuk sahibi olamayacaklarını öğrenmenin acısını yaşıyor.

Seba Caferi