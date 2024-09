Dünya medyası art arda son dakika geçiyor! Tanklar Lübnan'a girdi

İsrail, günlerdir havadan saldırdığı ve Nasrallah başta olmak üzere birçok Hizbullah mensubunu öldürdüğü Lübnan'da kara harekatına başlıyor. Bugün Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Savaşta bir sonraki aşama yakında başlayacak" demişti. Abd Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen son açıklama ise İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatının her an başlamak üzere olduğunu gözler önüne serdi. Öte yandan dünya medyası art arda 'Kara harekatının başladığına yönelik' haberler geçiyor.

Tüm dünyanın gözü, kulağı Orta Doğu'da. İsrail, Gazze'den sonra adım adım savaşı genişletiyor. Günlerdir hava saldırılarıyla birçok Hizbullah mensubunu hedef alan İsrail'in kara harekatı netleşmeye başladı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant bugün, ülkenin kuzey sınırındaki belediye başkanlarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulunmuş ve kara harekatı sinyali vererek, "Hizbullah'a karşı savaşta bir sonraki aşama yakında başlayacak" demişti.

Kara harekatının başlamak üzere olduğunu gösteren ikinci açıklama ise ABD'den geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Lübnan'da planladığı bir dizi sınırlı kara operasyonu hakkında ABD'yi bilgilendirdiğini açıkladı. Miller yaptığı açıklamada, "Bu operasyonlar hakkında kendileriyle görüşmelerde bulunduk, ancak bunların zamanlaması ve amacı hakkında kendilerinin konuşmasına izin vereceğim. Bize bir dizi operasyon hakkında bilgi verdiler. Şu anda bize bunların sınıra yakın Hizbullah altyapısına odaklanan sınırlı operasyonlar olduğunu söylediler" dedi.

Öte yandan Reuters'ın haberine göre, Lübnan ordusunun sınırın güneyinden çekildiği öğrenildi. ABD basınında çıkan haberlere göre, İsrail, Lübnan'a "karadan sınırlı işgaline" her an başlayabilir. CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, "İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik ilk başta planlanandan daha sınırlı bir kara saldırısı düzenleyeceğine ve bunun her an başlayabileceğine inandıklarını" söylemişti.

İSRAİL SINIRDAKİ 3 YERLEŞİM YERİNİ YASAK BÖLGE İLAN ETTİ

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan sınır hattının sıfır noktasındaki Metula (Matalla), çevresindeki Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri "kapalı askeri bölge" ilan edildi. Bu bölgelere girişin yasaklandığı duyuruldu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hedef alınan, Hizbullah'a ait uçaksavarların tutulduğu öne sürülen deponun başkentteki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na yalnızca 1,5 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

İSRAİL, LÜBNAN'DA FÜZE DEPOSU VURDU

İsrail ordusu, Lübnan'daki tek havalimanı olan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı yakınındaki Hizbullah'a ait uçaksavar füze deposunu hedef aldığını duyurdu. İsrail savaş uçaklarının son birkaç günde Hizbullah'ın hava savunma birimlerine ait olduğu iddia edilen başka tesisleri de hedef aldığını hatırlattı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1217 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi. İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.