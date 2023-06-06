Arap Birliği, İsrail'in Filistinli bebek Muhammed'in ölümüyle ilgili uluslararası soruşturma çağrısı yaptı

Arap Birliği, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da başından vurarak ağır yaraladığı 2 yaşındaki Filistinli Muhammed et-Temimi'nin ölümüyle ilgili "uluslararası soruşturma" çağrısında bulundu.

Arap Birliğinin Filistin ve işgal altındaki Arap topraklarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli bebek Muhammed'e karşı işlediği suçun insanlığa karşı işlenmiş olduğunu belirtti. Bunun uluslararası hukukun, insan hakları ve çocuk haklarına ilişkin sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu vurgulayan Ebu Ali, İsrail güçlerinin 2023 başından beri öldürdüğü çocuk sayısının 28'e ulaştığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına Muhammed bebeğin kasten öldürülmesi suçuna ilişkin bağımsız bir uluslararası soruşturma yürütme ve bu suçu işleyenlerden hesap sorma çağrısında bulunan Ebu Ali, "İşgalci makamların sürekli soruşturma ve cezadan kaçıyor olması ve uluslararası sessizlik, İsrail'i suç işlemeye devam etmesi konusunda teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail askerleri, 1 Haziran'da Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Neveh Tzuf'a "ateş eden Filistinlileri bulma" gerekçesiyle civardaki Nebi Salih beldesine baskın düzenlemiş, beldeye giriş-çıkışları kapatmıştı.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 yaşındaki Muhammed başından, babası Heysem Temimi de omzundan yaralanmıştı. Filistinli bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.