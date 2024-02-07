Bakan Göktaş, Katar'da Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma Forumu'na katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Katar'da düzenlenen Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma için Arap Forumu'na katıldı.

Bakan Göktaş, foruma ilişkin açıklamasında, "Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ve aileyi güçlendirmeye yönelik uluslararası alanda örnek teşkil eden politikalarımız sebebiyle onur konuğu olarak davet edildiğimiz forumun '2030'un Ötesine, Çok Boyutlu Sosyal Kalkınmaya Doğru İlerlemek' başlıklı açılış oturumuna katıldık. Forumun önemli açılımlara vesile olmasını diliyorum" dedi.