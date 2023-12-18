İzmir Alsancak Limanı Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacak iddialarına SOL Parti'den tepki

İzmir Alsancak Limanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddialarına ilişkin SOL Parti İzmir İl Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada "İzmir Limanı da Arap sermayesine peşkeş çekiliyor. Buna izin vermeyeceğiz" denildi.

SOL Parti İzmir İl Başkanlığı, İzmir Alsancak Limanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. X (Twitter) hesabından yapılan açıklama şöyle:

"KAPİTÜLASYONLARIN GERİ GETİRİLMESİ ANLAMINA GELİR"

"İzmir Limanı da Arap sermayesine peşkeş çekiliyor. Buna izin vermeyeceğiz. Bugün bir yabancı ajans tarafından servis edilen habere göre Birleşik Arap Emirlikleri, İzmir limanına ortak olacak. Varlık Fonu adı altında ülkenin tüm değerlerini yabancılara satan iktidar, ülkenin bağımsızlığına bir darbe daha vurarak İzmir Limanı'nı satmanın peşinde. Bu şehrin devrimcileri, yurtseverleri olarak böyle bir satışa izin vermeyeceğimizi, tüm gücümüzle peşkeşe karşı mücadele edeceğimizi duyururuz!"