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Mısır'da Ramazan Ayında Fenerlerle Süslenen Sembol Mekanlar

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Mısır'ın başta Kahire olmak üzere sembol mekanları her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında yine fenerler, çeşitli süslemeler ve ışıklandırmalarla süslendi. Mısır'da ramazan ayı öncesi imal edilen fenerler (Fanus), halk tarafından yoğun ilgi görüyor. Piramitlerin bulunduğu Giza kentinde tezgahları kaplayan çeşitli renk, desen ve büyüklükteki fenerler, ramazan ayında, insanların evlerini ve sokakları süslemek üzere müşterilere sunuluyor. Arap dünyasında ramazan ayının en önemli simgelerinden biri olan 'Ramazan Fanusu'nun doğum yerinin de Mısır olduğu iddia ediliyor.

Mısır'ın başta Kahire olmak üzere sembol mekanları her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında yine fenerler, çeşitli süslemeler ve ışıklandırmalarla süslendi.

Mısır'da ramazan ayı öncesi imal edilen fenerler (Fanus), halk tarafından yoğun ilgi görüyor. Piramitlerin bulunduğu Giza kentinde tezgahları kaplayan çeşitli renk, desen ve büyüklükteki fenerler, ramazan ayında, insanların evlerini ve sokakları süslemek üzere müşterilere sunuluyor. Arap dünyasında ramazan ayının en önemli simgelerinden biri olan "Ramazan Fanusu"nun doğum yerinin de Mısır olduğu iddia ediliyor.

Ana satış merkezi başkent Kahire'deki Seyyide Zeyneb bölgesi olan fenerler, ahşap, metal, plastik, kumaş gibi çeşitli malzemelerle yapılarak her yıl ramazan ayı öncesi halkın beğenisine sunuluyor.

Mısır genelinde hemen hemen her evde en az bir ramazan feneri bulunuyor. Ramazan fenerleri ayrıca aile, akraba, dost ve yakın çevre için en iyi ramazan hediyesi olarak görülüyor.

El-Ezher Camisi, Han el-Halil Çarşısı, Seyyide Zeyneb bölgesi ve İmam-ı Şafi Camisi ramazan coşkusunun en çok hissedildiği yerler arasında.

Asırlar öncesine dayanan bir gelenek

Ülkede ramazan süslemelerinin vazgeçilmezi yine ramazan fenerleri.

Mısır'da halk yüzlerce yıl öncesine dayanan "ramazan feneri" geleneğini yaşatmayı sürdürüyor.

Sadece Kahire'de değil ülke genelinde sokakları, dükkanların vitrinlerini ve evlerin balkonlarını süsleyen ramazan fenerlerinin geçmişi, ülkede uzun yıllar hüküm süren Fatımiler dönemine 969 yılına kadar dayanıyor.

Tüm yaş grubundan Mısırlıların ilgisini çeken ramazan fenerlerinin, metal, ahşap, plastik veya kumaştan üretilen modelleri bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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