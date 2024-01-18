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Beyoğlu'nda 4 Katlı Otelde Çıkan Yangın Söndürüldü

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Arap Cami Mahallesi'nde bulunan bir otelin 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Otelde konaklayanların güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Beyoğlu'nda 4 katlı otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arap Cami Mahallesi Fermeneciler Caddesi'nde bir otelin 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otelde konaklayanların dışarıya çıkmasının ardından ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Beyoğlu İtfaiye Cami İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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