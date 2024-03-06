Üye Girişi
Haberler

Burhaniye'de Çocuklar At Binmenin Mutluluğunu Yaşıyor

Güncelleme:

Burhaniye ilçesinde, Gezer Bilir'in sahibi olduğu tesis Burhaniyeli çocukları atlarla buluşturdu. Tesise gelen çocuklar Poni ve Arap atlarına binerken, ilk kez at binmenin de mutluluğunu yaşıyorlar.

Burhaniye ilçesinde, Gezer Bilir'in sahibi olduğu tesis Burhaniyeli çocukları atlarla buluşturdu. Tesise gelen çocuklar Poni ve Arap atlarına binerken, ilk kez at binmenin de mutluluğunu yaşıyorlar.

İlçenin Ören Mahallesi Meço Sitesi yanındaki tesis özellikle hafta sonları yoğun ilgi gördü. Tesislere gelen vatandaşlar piknik yaparken, çocuklarda seyislerin eşliğinde at biniyorlar. İlk kez at binen çocuklar mutluluk yaşıyor. Tesisten yararlanan Gökçe Pala, "Ata ilk kez bindim. Ağabeylere teşekkür ederim" dedi. Mehmet Can Atlı da, "İlk defa geldim. Birazcık korktum ama, sonra alıştım. Bir daha gelmek istiyorum" dedi. İşletme sahibi Ezer Bilir ise, "Burada, 3 tane Arap atı, bir tane Poni olmak üzere hizmet etmeye çalışıyoruz. Çocuklar ve yetişkinler için gerek sosyal çevre, gerek aile üzerine güzel bir işletme haline getirmeye çalışıyoruz. Piknik, masa, mangal zıpzıp parkı ve daha eklemek istediğimiz bir çok şey var. Top havuzu gibi, hayvanat bahçesi bölümü, tavus kuşu, tavşan ördek gibi hizmete sunmak istediğimiz bir çok projemiz var" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Muhammet Rıza Yalçınkaya kimdir? CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya kaç yaşında, nereli? Tahsin Erdem kimdir? CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Tahsin Erdem kaç yaşında, nereli? Özkan Şengül kimdir? CHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Özkan Şengül kaç yaşında, nereli? Mehmet Gürel kimdir? CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürel kaç yaşında, nereli? Şükrü Şahar kimdir? CHP Van Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar kaç yaşında, nereli? Özkan Yalım kimdir? CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Ali Mustafa Çelik kimdir? CHP Tunceli Belediye Başkan Adayı Ali Mustafa Çelik kaç yaşında, nereli? Hasan Süha Saral kimdir? CHP Trabzon Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral kaç yaşında, nereli? Murat Yazıcı kimdir? CHP Tokat Belediye Başkan Adayı Murat Yazıcı kaç yaşında, nereli? Candan Yüceer kimdir? CHP Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer kaç yaşında, nereli? Tacettin Kepenek kimdir? CHP Sivas Belediye Başkan Adayı Tacettin Kepenek kaç yaşında, nereli? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? Metin Gürbüz kimdir? CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz kaç yaşında, nereli? Borsa devre mi kesti? Borsa devre kesici ne kadar, kaç dk uygulanacak? Borsa devre kesici ne kadar sürer, ne zaman biter? Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkan Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title