MİRA: Birleşik Arap Emirlikleri Emlak Uzmanlarıyla Özel Bir Buluşma

Toplantı, Maison Trussardi ile ortak yaratılan başyapıt Trussardi Residence gibi imza niteliğindeki projeleri ve Downtown Dubai ve Dubai Marina gibi Dubai'nin en gözde mahallelerinde bulunan diğer ikonik gelişmeleri sergileyerek Dubai'nin emlak çekiciliğini vurguladı. Etkinlik, Dubai'de yeni bir ev arayan ailelerden çekici getiriler arayan yatırımcılara kadar çeşitli katılımcıları çekti. Ayrıca, MİRA'NIN uzmanlığına güvenen Türk ortak ajanslar tarafından getirilen müşterileri de içeriyordu. Etkinlik, seçkin alıcıları dinamik Dubai emlak pazarıyla buluşturma konusundaki MİRA'NIN öncü rolünü kanıtladı.

Türk Yatırımcıları Dubai Emlakına Neden İlgilenmelidir?

MİRA Estate ofisimizle Dubai emlakına yatırım yapmanın eşsiz ekonomik avantajlarını keşfedin. Dubai, vergisiz kira geliri ve genellikle yıllık %7-9 arasında değişen istikrarlı yüksek getirilerle, yaklaşık %10'luk sağlam bir emlak fiyatı artışıyla çekici bir fırsat sunar. Akıcı bir fon transfer işlemiyle, düşük bir %2 ücretle, emlak satın alımı sonrasında hemen Emirates Kimliği için nitelik kazanır ve sorunsuz kira geliri alımı için bir banka hesabı açma esnekliğinden faydalanırsınız. Küresel olarak en güvenli üç şehir arasında kabul edilen Dubai, belirgin ve güvenli bir yatırım noktası olarak öne çıkar. Dubai'nin eşsiz ekonomik manzarasının tam potansiyelini açığa çıkarmak için Mira Estate İstanbul ile iş birliği yapın.

MiraEstateSize Dubai'de Yatırım Yapmanıza Nasıl Yardımcı Olabilir?

MİRA, Dubai'de gayrimenkul bulma, satın alma ve kiraya verme sürecini basitleştirmek için esnek hizmetler sunar. MİRA İş Hizmetleri, Türk müşterilere, genellikle %7-9 kira getirisi elde etmeyi amaçlayan veya teslim sonrası %20-30 sermaye artışı öngörülen mülklere yatırım yapma ile ilgili tüm yasal rutinlerde yardımcı olmaya adanmıştır. Uzmanlığımız, Dubai'ye fon transferlerini kolaylaştırmaya kadar uzanır. Satın alma sonrası yardım, size ve ailenize oturum izni sağlamayı ve bir banka hesabı açmanıza destek olmayı içerir. Özelleştirilmiş yardım için doğrudan Mira İstanbul ofisine başvurun. MİRA, belirli ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel bir yaklaşım sunar ve emlak piyasasında uzman rehberlik sağlar.

Mira Estate Hakkında

MİRA, Birleşik Arap Emirlikleri'nde rekabetçi bir emlak peyzajında sürekli olarak yeni standartlar belirlemiştir. 20'den fazla endüstri ödülüyle tanınan eşsiz uzmanlığı, yenilikçi stratejileri ve olağanüstü müşteri hizmetleriyle şimdi gözünü Türkiye'ye, güçlü bir büyüme ve keşfedilmemiş fırsatlar sergileyen bir pazar olan Türkiye'ye dikmiştir. MİRA, sadece emlak ajansı hizmetleriyle sınırlı kalmaz; Trussardi Casa ve Bentley Home gibi tanınmış markalarla iş birliği yaparak modern yaşam standartlarını artırmaya adamış yenilikçi bir geliştirici olarak etkisini genişletir.