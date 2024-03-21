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Türkiye ile KİK Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Yeniden Başlatıldı

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Türkiye ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA), imzalanan 'Ortak Bildiri' ile 13 yıl aradan sonra tekrar başlatıldı. İmza törenin ardından konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Uzun bir aradan sonra Ortak Bildiri ile ülkelerimiz arasındaki STA müzakerelerinin yeniden başladığını ilan ediyoruz" dedi.

Türkiye ile KİK arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerini tekrar başlatmak üzere imzalar atıldı. Ticaret Bakanı Bolat ve KİK Genel Sekreteri Jasem Mohamed Al Budaiwi arasında Ticaret Bakanlığı'nda imzalanan Ortak Bildiri ile müzakereler 13 yılın ardından tekrar başladı.

Ortak Bildiri'ye imza attıktan sonra konuşan Bakan Bolat, özel sektörü zorlu şartlara karşı desteklemeye gayret ettiklerine dikkati çekerek devletin kapsayıcı ticaret anlaşmalara imza atarak özel sektörün önüne yeni imkanlar açmaya gayret ettiğini dile getirdi. KİK üye ülkelerinin de Türkiye gibi son yıllarda önemli ekonomik gelişmeler kaydettiğini sözlerine ekleyen Bolat, üye ülkelerin toplam GSYİH'sinin (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) 2,4 trilyon doların üzerinde olduğunu söyledi. Bakan Bolat, bu rakamın 2050 yılında ise 6 trilyon dolara ulaşmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Türkiye ile KİK üye ülkeleri arasındaki ticaret hacmi son 21 yılda 15 kat arttı

Müzakere sürecinin tamamlanmasının ardından, anlaşmanın yürürlük kazanmasıyla hem Türkiye'nin hem de KİK ülkelerinin ticari çıkarlarını gözetecek şekilde mal ve hizmet ticaretinin büyük bir artış yaşanacağını ifade eden Bakan Bolat, "Attığımız başarılı adımların sonucunda, ülkemizin GSYH'si 2023 yılında Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar bandını aşarak 1,1 trilyon dolara ulaşmıştır. Bu istikrarlı büyüme oranları ikili ticaret rakamlarımıza da yansımaktadır. Örneğin, 2002 yılında KİK üyesi ülkesi ile Türkiye'nin toplam ticaret hacmi sadece 2,1 milyar dolardı. Bu rakam, 2022 yılında 11 kat artışla 22,7 milyar dolara yükseldi. 2023 yılında ise 31,4 milyar dolara yükseldi. Yani son 21 yılda 15 kat artış yaşandı. Türkiye ve 6 Korfez ülkesinin toplam dış ticaret hacmi de 2,4 trilyon doların üzerindedir. Bu büyük gerçek, bugün müzakerelerini başlattığımız Türkiye-KİK Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasını aramızdaki ticari işbirliğini geliştirmek açısından ne kadar önemli olduğunu ve büyük fırsatlar taşıdığını göstermektedir" şeklinde konuştu.

Tören, KİK Genel Sekreteri Al Budaiwi'nin konuşmasının ardından sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ömer Bolat Türkiye Körfez Dış Politika Ekonomi Güncel Haberler

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