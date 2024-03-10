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Türkiye-1 Takımı Avrupa Takımlar Artistik Bilardo Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

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Hacı Arap Yaman ve Barış Çin'den oluşan Türkiye-1 takımı, Avrupa Takımlar Artistik Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, federasyonun Gölbaşı'ndaki tesisinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'den 3 ekip mücadele etti. Şampiyonanın finalinde Hacı Arap Yaman ve Barış Çin'den oluşan Türkiye-1 takımı ile Belçikalı Erik van den Zegel-Erik Vervliet ikilisi karşılaştı. Türk takımı, maçı 3-1 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Hacı Arap Yaman ve Barış Çin'den oluşan Türkiye-1 takımı, Avrupa Takımlar Artistik Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, federasyonun Gölbaşı'ndaki tesisinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'den 3 ekip mücadele etti.

Şampiyonanın finalinde Hacı Arap Yaman ve Barış Çin'den oluşan Türkiye-1 takımı ile Belçikalı Erik van den Zegel-Erik Vervliet ikilisi karşılaştı.

Türk takımı, maçı 3-1 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Kaynak: AA / Spor

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