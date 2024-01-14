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TSK, PKK-YPG terör hedeflerini vurdu

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PKK-YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) bölgesinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gerçekleştirilen saldırıya karşılık veren TSK, bir çok terör hedefini vurdu.

PKK- Ypg terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) bölgesinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gerçekleştirilen saldırıya karşılık veren TSK, bir çok terör hedefini vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK-YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) bölgesinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gerçekleştirilen saldırıya misliyle karşılık verdi. Türk topçuları, saldırının gerçekleştirildiği Ayn El Arap (Kobani) bölgesindeki terör hedeflerini ateş altına aldı. Türk topçularının vurduğu terör hedeflerinden dumanlar yükseldi.

Dönerek düştükten sonra patladı

Öte yandan, saldırının gerçekleştiği bölgede geniş çaplı inceleme yapan ekipler, parçalanmış kanatlar ile elektronik mekanizma parçalarına ulaştı. Yapılan ilk incelemede incelemede Uysallı kırsal Mahallesine düşen cismin Suruç ilçe merkezine doğru uçan ve güdümlü füze taşıyan bir insansız hava aracı olabileceği belirtildi. Cismin ne olduğunun ise yapılacak detaylı incelemenin ardından ortaya çıkacağı aktarıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

YPG PKK TSK Saldırı Terör Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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