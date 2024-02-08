Bakan Göktaş, Arap Forumu'nda konuştu

Katar'da resmi temaslarını sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma için Arap Forumu'nda konuştu.

Bakan Göktaş, forumda yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak, bireysel ve toplumsal kalkınma sürecinde ve 21. yüzyılın dünyasında barış ortamının tesis edilebilmesinde ailenin belirleyici bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu sürece katkı sunmak ve ailenin etkinliğini korumak adına her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu açık bir şekilde ifade ediyoruz" dedi.