Diskotekteki köpek balığı 'hassas' tür

ALANYA, ANTALYA (DHA) - PETA Almanya, Alanya'daki gece kulübünde akvaryumdaki siyah uçlu köpek balığının koruma alanlarındaki bir denize bırakılması için işletme sahiplerine masraflara katkıda bulunmayı teklif etti. Yunuslara Özgürlük Platformu ise Akdeniz'in tropik sularında yaşayan türün, küresel ölçekte 'hassas (VU)' statüde, neslinin tükenmek üzere olduğunu açıkladı.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir gece kulübünde akvaryumda tutulan siyah uçlu köpek balığının (Carcharhinus limbatus), yapılan denetimde diskotek ortamında yaşamının devam ettirilmemesi yönündeki karar üzerine, konuyu gündeme getiren PETA Almanya ve Yunuslara Özgürlük Platformu'ndan teşekkür açıklaması geldi. 9 yıl önce Singapur'dan getirilen ve gece kulübünde 3-4 metreküplük akvaryumda tutulan 60-70 cm boyunda, 6-7 kg ağırlığındaki köpek balığıyla ilgili karar üzerine PETA Almanya'dan yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda gece kulübü yönetiminin köpek balığını serbest bırakma ya da en azından biyolojik ihtiyaçlarına göre yaşayabileceği daha uygun bir koruma/ rehabilitasyon alanına transfer etme kararından çok memnun olunduğu belirtildi.