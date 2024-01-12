Mardin Kudüs Platformu tarafından 14 Ocak'ta "Mardin Halkı Filistin'e Özgürlük için Yürüyor" etkinliği düzenlenecek.

Öğretmenevinde gerçekleşen basın toplantısında konuşan platform başkanı Nurettin Kasap, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı katliamda binlerce insanın ölümüne neden olduğunu söyledi.

Gazze'de çok büyük bir insanlık suçu işlendiğini, İsrail'in saldırılarının soykırımdan daha çok bir vahşet olduğunu aktaran Kasap, şunları kaydetti:

"Gazze'deki bu vahşeti kınamak için 14 Ocak pazar günü saat 13.00'de Cumhuriyet Meydanı ile Sabancı Müzesi güzergahında yürüyüş etkinliği düzenleyeceğiz. Yürüyüş programının sadece Türkiye'nin değil dünyanın gündemine oturtmak için büyük efor harcadık. Mardin'de bulunan her kesim yürüyüşe davet edildi."