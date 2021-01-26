Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

26.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:58
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatı ve hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu çalışanın cenazesinin ülkesine getirilmesine yönelik koordineli çalışmaları görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatı ve hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu çalışanın cenazesinin ülkesine getirilmesine yönelik koordineli çalışmaları görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov telefon görüşmesi yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ve Bayramov'un, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından, hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu çalışanın cenazesinin ülkesine getirilmesine yönelik koordineli çalışmaların yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'dan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na doğru hareket etmişti.

Azerbaycan uyruklu çalışanın cenazesi, bu akşam uçakla Gabon'dan İstanbul'a getirilecek, sabah saatlerinde ise Azerbaycan'a gönderilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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