DHA YURT BÜLTENİ-12 Dünyanın kekik ambarını zirai don vurdu (2)'ZİRAİ DON MAĞDURU KEKİK ÜRETİCİLERİNE DESTEK OLACAĞIZ'AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli'deki zirai don nedeniyle mağdur olan kekik üreticilere destek olacaklarını söyledi.

Dünyanın kekik ambarını zirai don vurdu (2)

'ZİRAİ DON MAĞDURU KEKİK ÜRETİCİLERİNE DESTEK OLACAĞIZ'

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli'deki zirai don nedeniyle mağdur olan kekik üreticilere destek olacaklarını söyledi.

Çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Milletvekili Tin, "Pamukkale, Çal, Çivril, Baklan ve Bekilli ilçelerimizde don ve dolu yağışı meydana geldi. Özellikle Pamukkale ilçemizdeki Gözler, Uzunpınar ve Kurtluca mahallelerimizdeki kekik ekili alanlar don nedeniyle büyük zarar gördü. Diğer ilçelerimizde de üzüm, ay çiçeği, mısır ve haşhaş ekili alanlarda dolu yağışından zarar gördü. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Tespit çalışmalarının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'na gelen raporlar doğrultusunda üreticimize destek olmak için çalışma başlatacağız. Çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesi ve ekonomik destek olmak için çalışmalar yürüteceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'in açıklaması Haber : Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Ağrı'da darbeler darağacına çekildi AĞRI'da, 27 Mayıs 1960 darbesi ile idam edilen dönemin başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşları için darbenin 60'ıncı yıl dönümünde meydana darağacı kurularak anma programı düzenlendi.

Ağrı Belediye binası önündeki törende vatandaşlar, 'Halkın darağaçlarında liderler değil, darbeler asılır' yazılı pankartlar açarak darbeleri kınadı. Meydanda temsili olarak kurulan darağaçlarına, 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980 ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimlerinin yazılı olduğu pankartlar asıldı. Programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Bugün 27 Mayıs. Bugün, idama götürülürken bile beyefendi terbiyesini bozmayan ve son sözü Allah olan, milli ve yerli bir devlet adamının katledilmesinin yıl dönümü. Bugün, kendisine darbe olacak diye ikazda bulunan arkadaşının kolundan tutarak pencerenin önüne götürüp, nöbet tutan askerleri göstererek, 'şu Mehmetçikler başbakanlarının gece 01'e kadar çalıştığını, sabahın 7'sinde tekrar çalışmak için geldiğini görüyorlar. Bunlar mı bana darbe yapacaklar?' diye soracak kadar ordusuna güvenen tertemiz halk iradesinin gasp edildiği gün. Bugün, cuntanın darbe niyetini gördükten sonra son arzusu Konya'ya Hz Mevlana'ya gitme arzusu olan Abdülhamid Han'ın yalnızlığını yaşayan vakur, Müslüman bir devlet büyüğümüzün şahsında milletimize prangalar vurulmuş bir günün tarihidir. Bugün, milli iradenin, demokrasinin ve Anadolu değerlerinin Yassıada'da postallar altında çiğnetildiği gündür. Bugün, sizlere bunları söylerken Yassıada restore edilip Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak açılışının yapıldığı gündür. Bugün, 15 Temmuz hain darbe girişimini ayakları altına aldırıp çiğnettiren, cennet mekan Abdülhamid Han'ın hayallerinin elçisi, Menderes ve arkadaşlarının yol arkadaşı halk iradesinin temsilcisi büyük Türkiye'nin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyede başkanı olarak, hüznü ve gururu aynı anda yaşadığım gündür. Onlar 60 yıl önce milletin adamlarını düzmece mahkemelerinde mahküm edip astılar. Biz millet olarak vicdanlarımızda mahkum ettiğimiz darbecilerin darbelerini bugün Ağrı Belediyesi'nin önünde astık. Umarım bu yeni darbe heveslilerine ders olur" diye konuştu.Tören, darbelerin yazılığı olduğu pankartların darağaçlarına asılmasıyla ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Anma programı-Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın konuşması-Darbelerin yazıldığı pankartların daraağacına asılması

Haber-Kamera: Ramazan DEMİR, (AĞRI),

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Sivas'ta lokanta bacasında yangın

SİVAS'ta döner satışı yapan bir lokantanın baca kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, dükkanda hasar oluştu.Olay, saat 15.00 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi, Eski Belediye Sokak üzerinde yaşandı. Sokakta bulunan O.Y.'nin işlettiği döner lokantasının baca kısmı tutuştu. İş yerinin içi bir anda dumanla doldu. İş yeri çalışanları kendi imkanları ile tutuşan bacaya müdahale etmeye çalışırken, olay yerine itfaiye ekipleri de çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda iş yerinde hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Olay yerinden görüntüler-İş yerinin görüntüsü-İtfaiyenin gelişi ve müdahalesi-Yangının söndürülmesi-Detaylar

Haber-Kamera: Mert Taha VAROL/SİVAS,

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Motosiklet kazasında ölen çiftten geriye son selfie kaldı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde TIR'ın motosiklete çarpması sonucu yaşamını yitiren Fadime (28) ve Hikmet Gün (35) çifti, son yolculuklarına uğurlandı. Çocukları Ali Efe (6) ile kuzeni Elif Ayşe'nin (10) hastanede tedavileri ise devam ediyor. Çiftten geriye kazadan önce çektikleri selfie kaldı.Kaza, geçen pazartesi saat 16.30 sıralarında Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Konya istikametinden Afyonkarahisar yönüne seyreden 42 Y 3892 plakalı TIR ile aynı istikamette giden Hikmet Gün yönetimindeki 42 D 7841 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hikmet Gün ile eşi Fadime Gün olay yerinde hayatını kaybetti, çocukları Ali Efe ve kuzeni Elif Ayşe yaralandı. Yaralı çocuklar Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. TIR şoförü Mehmet Şadi K. (43) ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şoför Mehmet Şadi K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.GERİYE KAZADAN ÖNCE ÇEKTİKLERİ KALDIRamazan Bayramı'nın 2'nci günü motosikletle yakınlarını ziyaretten dönerken TIR'la çarpışmaları sonucu yaşamını yitiren Fadime ve Hikmet Gün çifti, bugün Saray Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Çiftin çocuğu Ali Efe ile kuzeni Elif Ayşe Gün'ün kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Çiftten geriye kazadan önce çektikleri selfie fotoğrafı kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Kazada ölen çiftin cenazelerinin mezarlığa getirilmesi-Cenaze namazının kılınması -Detaylar-Çiftin kaza öncesi son selfiesi -Olay yeri görüntüleri

Haber-Kamera: Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR, (Konya),

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0-14 yaş grubu sokakları şenlendirdi

SİVAS'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının hemen ardından 0-14 yaş grubu için bugün verilen izinle sokağa çıkan çocuklar, aileleriyle birlikte keyifli anlar geçirdi.Ramazan Bayramı süresince 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hemen ardından bugün 0-14 yaş grubu çocuklara izin verildi. Saat 11.00-15.00 arasında uygulanan izinle birlikte bu yaş grubu arasındaki çocuklar, aileleriyle birlikte park, bahçe, cadde ve sokaklara akın etti. Hava sıcaklıklarının da yeniden mevsim normallerine dönmesiyle birlikte çocuklar ve aileleri, kendileri için verilen iznin keyfini yaşadı. Parklara koşturan çocuklar, gerekli sterilizasyon çalışmalarının yapıldığı salıncak ve kaydıraklarda gönüllerince oynadı. Bazıları ise en son bir hafta önce kullandıkları bisikletlerini doyasıya sürdü.

4 günlük kısıtlama nedeni ile ilk kez bu kadar uzun süreli kapalı kaldıklarını belirten aileler ve çocukları, yasağın sona ermesi ve çocuklara da izin verilmesinden memnun olduklarını dile getirdi.

Kaynak: DHA