Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Doğu Akdeniz) Bölgede Türkiye'nin ve KKTC'nin meşru hakları...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Doğu Akdeniz) Bölgede Türkiye'nin ve KKTC'nin meşru hakları...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Doğu Akdeniz) Bölgede Türkiye'nin ve KKTC'nin meşru hakları hilafına adım atanlar, Türkiye'yi yok saymaya kalkışanlar emellerine asla ulaşamayacaklardır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Doğu Akdeniz) Bölgede Türkiye'nin ve KKTC'nin meşru hakları hilafına adım atanlar, Türkiye'yi yok saymaya kalkışanlar emellerine asla ulaşamayacaklardır."

Kaynak: AA
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