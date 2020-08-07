Bursa'da tarihi surlardan düşen kişi öldü
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, tarihi surlardan düşen kişi hayatını kaybetti.
07.08.2020 23:21 | Son Güncelleme: 07.08.2020 23:21
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, tarihi surlardan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 57 yaşındaki B.T, Balibey Han'ın üstünde bulunan tarihi surlardan yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
B.T'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA