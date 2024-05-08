BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Mayıs su kesintisi saatleri!

8 MAYIS BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi Doğan köy Mahallesi Cumhuriyet Cadde ve civarında arıza nedeniyle 08/05/2024 tarihinde 12:00 ile 15:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 08/05/2024 12:00 ~ 08/05/2024 15:00

Kesim Zamanı:08/05/2024 12:00

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Yıldırım İlçesi SAMANLI Mahallesi 2. Çamlı Sokak ve civarı arıza nedeniyle 08.05.2024 tarihinde 11:30 ile 12:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 08/05/2024 11:30 ~ 08/05/2024 12:30

Kesim Zamanı:08/05/2024 11:30