BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Mayıs su kesintisi saatleri!

9 MAYIS BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi Mehmetakif Mahallesi Engin Sokak ve civarında arıza nedeniyle 09.05.2024 tarihinde 14:45 ile 18:45 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilebileceğinden,vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 09/05/2024 14:45 ~ 09/05/2024 15:45

Kesim Zamanı:09/05/2024 18:45

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Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi Şehitler Cadde ve civarı arıza nedeniyle 09.05.2024 tarihinde 09:00 ile18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 09/05/2024 09:00 ~ 09/05/2024 18:00

Kesim Zamanı:09/05/2024 09:00