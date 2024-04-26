Bursa'da Tek Teker Üzerinde İlerleyen Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir motosiklet sürücüsü tali yolda tek teker üzerinde ilerlerken kayarak yere düştü. Kaza anları amatör kamera tarafından kaydedildi.
Bursa'da bir motosiklet sürücüsü tali yolda ön kaldırarak ilerledi. Tek teker ilerleyen sürücü bir süre sonra kayarak yere düştü, o anlar ise kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ilerleyen motosiklet sürücüsü boş yolda tek teker ilerlemeye başladı. Bir süre sonra kaygan zemine gelen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. O anlar ise saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA