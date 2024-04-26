Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Tek Teker Üzerinde İlerleyen Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir motosiklet sürücüsü tali yolda tek teker üzerinde ilerlerken kayarak yere düştü. Kaza anları amatör kamera tarafından kaydedildi.

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü tali yolda ön kaldırarak ilerledi. Tek teker ilerleyen sürücü bir süre sonra kayarak yere düştü, o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ilerleyen motosiklet sürücüsü boş yolda tek teker ilerlemeye başladı. Bir süre sonra kaygan zemine gelen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. O anlar ise saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Osmangazi Bursa Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title