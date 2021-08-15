Bozkır Bal Dolum Tesisi tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Bozkır ilçesinde bal dolum, paketleme ve işleme tesisinin yapımını tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Bozkır ilçesinde bal dolum, paketleme ve işleme tesisinin yapımını tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, tesisin bölgedeki bal üreticilerine büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

Konya genelinde kırsal kalkınmanın ve hayvansal üretimin artması için destek olmayı sürdüreceklerini ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Bozkır'da bal dolum, paketleme ve işleme tesisini tamamladık. Tesis bölgedeki bal üreticilerimize büyük kolaylık sağlayacak. Hemşehrilerimizle el ele vererek şehrimizi tarımsal ve hayvansal üretimde daha iyi yerlere getireceğiz. Konya genelinde kırsal kalkınmanın ve hayvansal üretimin artması için destek olmayı sürdüreceğiz."

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Bozkır'a kazandırdığı bal dolum, paketleme ve işleme tesisi 1 milyon 300 bin liraya mal olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat