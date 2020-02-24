24.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:16

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 48.500,00 0,00 60,70 İş Bankası (C) 6,23 -3,71 -2,81 İş Bankası (Kur.) 505.000,00 0,00 140,48 İş Fin.Kir. 3,52 -3,30 -7,37 İş Girişim 4,38 0,00 15,26 İş GMYO 1,82 -1,62 3,41 İş Y. Men. Değ. 5,27 1,93 17,11 İş Yat. Ort. 2,60 0,39 41,30 İşbir Holding 540,00 0,00 25,58 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,65 -1,52 4,84 İttifak Holding 2,91 -3,00 -21,77 İz Hayvancılık Tarım 2,66 -2,21 1,66 İzmir Demir Çelik 10,03 -4,39 22,47 İzmir Fırça 2,07 -3,27 15,00 Jantsa Jant Sanayi 63,15 -2,85 8,32 Kafein Yazılım 14,01 -0,28 25,76 Kapital Yat. Holding 3,48 -0,29 43,80 Kaplamin 6,03 -1,63 8,65 Kardemir (A) 2,70 -2,17 1,89 Kardemir (B) 2,69 -2,18 1,89 Kardemir (D) 2,73 -3,19 2,63 Karel Elektronik 14,84 -2,43 2,13 Karsan Otomotiv 1,77 -1,67 12,03 Karsu Tekstil 2,83 -2,41 -12,65 Karsusan Su Ürünleri San. 9,89 2,49 5,32 Kartonsan 416,00 -2,69 6,69 Katmerciler Ekipman 3,79 -2,32 -1,30 Kent Gıda 217,10 -2,65 23,49 Kerevitaş Gıda 3,60 -0,83 10,43 Kervansaray Yat. Holding 0,44 -4,35 -20,00 Kiler GMYO 3,78 -1,82 -0,26 Klimasan Klima 20,90 0,10 -5,34 Koç Holding 18,96 -3,46 -6,69 Konfrut Gıda 7,95 -3,05 1,66 Konya Çimento 249,70 -1,69 -7,96 Kordsa Teknik Tekstil 14,44 -2,43 10,40 Koza Altın 87,40 6,20 18,03 Koza Madencilik 13,04 3,99 30,01 Körfez GMYO 2,62 -2,96 9,62 Kristal Kola 1,83 -1,61 21,19 Kron Telekomünikasyon 19,65 -2,72 54,48 Kuştur Kuşadası Turizm 25,00 0,00 5,49 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,79 -0,56 8,48 Kütahya Porselen 9,24 -3,45 39,58 Lider Faktoring 4,08 -3,09 11,17 Link Bilgisayar 29,14 -1,49 60,55 Logo Yazılım 75,55 2,93 24,26 Lokman Hekim Sağlık 7,08 2,91 22,49 Lüks Kadife 10,70 3,68 23,84 Makina Takım 1,92 -1,54 2,13 Mardin Çimento 5,28 -3,47 -10,81 Marka Yatırım Holding 1,47 -2,00 24,58 Marmaris Altınyunus 84,90 -0,93 19,58 Marshall 53,95 0,56 13,48 Martı GMYO 1,23 -3,15 21,78 Martı Otel 1,03 -0,96 13,19 Mavi Giyim 58,00 -2,85 0,17 Mazhar Zorlu Holding 12,67 -9,50 4,80 Mega Polietilen 2,57 2,80 16,82 Menderes Tekstil 1,94 2,65 48,09 Mensa 0,32 -3,03 0,00 Merit Turizm 18,00 -7,69 -7,41 Merko Gıda 1,26 -3,82 20,00 Metal Gayrimenkul 0,90 0,00 -1,10 Metemtur Otelcilik 1,76 -3,30 -1,12 Metro Holding 1,31 -2,24 -5,07 Metro Petrol ve Tesisleri 2,11 -2,76 7,65 Metro Yatırım Ortaklığı 5,90 -1,50 -27,34 Migros Ticaret 23,92 -1,32 -1,24 Milpa 2,94 -2,65 34,25 Mistral GMYO 1,90 -1,55 0,53 MLP Sağlık 16,59 -0,06 3,69 MMC San. ve Tic. Yat. 0,97 -1,02 -14,91 Mondi Tire Kutsan 6,96 0,87 68,12 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.082,20 0,84 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,89 -2,02 56,37 Net Holding 2,30 -2,54 -11,54 Netaş Telekom. 13,95 -3,06 6,81 Niğbaş Niğde Beton 5,50 -0,54 -11,29 Nuh Çimento 10,33 -2,73 -13,05 Nurol GMYO 3,84 -3,52 7,56 Odaş Elektrik 2,10 -0,94 45,26 Olmuksan-IP 3,90 -2,74 52,29 Orge Enerji Elektrik 5,38 -2,36 8,47 Orma Orman Mahsulleri 4,90 1,24 77,54 Osmanlı Menkul 7,15 -1,52 70,24 Ostim Endüstriyel Yat 2,32 -3,33 38,10 Otokar 157,40 -1,13 -1,01 Oyak Yat. Ort. 2,17 -3,13 -6,87 Oylum Sınai Yatırımlar 4,56 -2,98 -10,41 Özak GMYO 3,12 -1,27 21,40 Özbal Çelik Boru 2,18 8,46 30,54 Özderici GMYO 1,74 -2,25 10,83 Özerden Plastik 2,35 -2,08 3,07 Panora GMYO 5,89 -1,17 -5,00 Papilon Savunma 10,13 -1,36 30,71 Park Elek.Madencilik 3,12 -1,58 2,30 Parsan 15,38 -2,10 -9,21 Pegasus 64,90 -5,39 -24,88 Peker GMYO 3,07 -0,97 -1,92 Penguen Gıda 4,34 1,64 109,66 Pera GMYO 1,03 -1,90 9,57 Pergamon Dış Ticaret 8,06 -3,12 0,50 Petkim 3,90 -2,26 2,36 Petrokent Turizm 202,40 0,70 58,00 Pınar Et ve Un 9,29 -3,33 1,31 Pınar Su 2,77 -1,77 19,40 Pınar Süt 12,70 -2,16 0,24 Plastikkart 9,29 -3,13 0,22 Polisan Holding 2,84 -2,74 -6,27 Politeknik Metal 73,00 -2,67 -5,19 Prizma Press Matbaacılık 5,56 -0,18 29,30 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.159,70 4,68 QNB Finans Fin. Kir. 135,30 -5,12 4,80 QNB Finansbank 40,00 -6,76 6,67 Ral Yatırım Holding 8,20 0,00 20,59 Ray Sigorta 3,71 -2,37 8,48 Reysaş GMYO 9,63 -1,43 109,80 Reysaş Lojistik 9,79 2,41 123,52 Rhea Girişim 2,13 8,12 78,99 Rodrigo Tekstil 1,85 -1,60 2,21 Royal Halı 2,08 0,48 51,82 RTA Laboratuvarları 2,14 -2,28 -7,76 Sabancı Holding 9,37 -2,09 -1,78 Safkar Ege Soğutmacılık 3,61 3,74 65,60 Salix Yatırım Holding 5,25 -8,54 -27,18 Sanel Mühendislik 3,80 0,00 -6,17 Sanifoam Sünger 6,12 -2,08 22,40 Sanko Pazarlama 6,68 -2,91 -13,70 Saray Matbaacılık 2,53 -4,53 41,34 Sarkuysan 5,52 0,18 14,29 Sasa Polyester 9,73 -0,92 25,87 Say Reklamcılık 3,54 -3,01 58,04 Sekuro Plastik 5,12 -1,54 -4,48 Selçuk Ecza Deposu 7,02 0,86 15,08 Selçuk Gıda 1,65 -1,79 -4,07 Senkron Güvenlik 2,74 -2,84 0,37 Serve Film Prodüksiyon 1,34 -2,90 -15,72 Servet GMYO 12,14 -4,78 42,82 Seyitler Kimya 8,17 0,49 20,32 Silverline Endüstri 2,54 -4,15 17,59 Sinpaş GMYO 1,28 -3,76 10,34 Smartiks Yazılım 8,94 -1,22 -8,87 Soda Sanayii 6,19 -0,96 0,16 Sodaş Sodyum Sanayii 14,55 0,34 48,93 Söktaş 3,13 -2,49 18,11 Sönmez Filament 6,21 -0,64 27,25 Sönmez Pamuklu 7,12 0,28 44,72 Sumaş Suni Tahta 9,25 2,78 -6,57 Şeker Fin. Kir. 4,35 -1,81 -9,00 Şekerbank 1,22 -3,17 -6,87 Şişe Cam 5,08 -2,12 -3,61 Şok Marketler 8,83 -2,32 -17,94 T. Halk Bankası 6,59 -3,80 11,51 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 39,00 -2,99 -10,55 T.S.K.B. 1,24 -2,36 2,48 T.Tuborg 15,63 -1,26 31,34 Taç Tarım Ürünleri 2,72 -0,37 -12,82 Tat Gıda 6,95 -0,57 10,49 TAV Havalimanları 24,04 -3,38 -17,61 Taze Kuru Gıda 6,99 1,75 -3,45 Tek-Art Turizm 1,58 1,28 25,40 Tekfen Holding 16,65 -2,35 -13,82 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,96 1,79 89,52 Temapol Polimer Plastik 5,94 -1,82 13,79 TGS Dış Ticaret 5,85 -1,68 25,27 Tofaş Oto. Fab. 25,98 -2,04 -3,28 Torunlar GMYO 2,90 1,40 5,45 Trabzon Liman 11,22 -2,77 5,25 Trabzonspor Sportif 6,41 5,95 198,14 Trakya Cam 3,52 -3,56 0,57 Trend GMYO 2,27 -4,22 3,18 TSKB GMYO 1,92 -3,52 43,28 Tuğçelik 5,18 -0,19 31,14 Tukaş 10,90 -5,22 -11,74 Turcas Petrol 3,58 1,70 34,08 Turkcell 13,98 -3,39 1,30 Tümosan Motor ve Traktör 6,62 -1,19 3,28 Tüpraş 110,30 -0,72 -13,01 Türk Hava Yolları 13,74 -5,37 -4,98 Türk Prysmian Kablo 4,16 -2,58 60,00 Türk Telekom 8,34 -3,70 13,16 Türk Traktör 60,55 -1,38 9,30 Türker Proje Gayrimenkul 51,10 8,26 21,67 Ufuk Yatırım 4,46 -0,89 72,87 Ulaşlar Turizm Yat. 2,35 -2,49 10,85 Ulusoy Elektrik 32,20 -5,01 21,05 Ulusoy Un Sanayi 3,72 -1,59 -2,62 Umpaş Holding 0,54 -1,82 -12,90 Uşak Seramik 1,83 -1,61 8,28 Utopya Turizm 5,65 -2,25 14,84 Uzertaş Boya 2,01 -4,29 -9,46 Ülker Bisküvi 22,02 -1,70 -1,52 Ünye Çimento 4,79 -2,24 -10,97 Vakıf Fin. Kir. 2,14 -1,83 -11,57 Vakıf GMYO 2,66 -1,12 7,69 Vakıf Yat. Ort. 2,15 -2,71 -7,73 Vakıflar Bankası 5,78 -4,15 4,90 Vakko Tekstil 5,93 -0,50 30,62 Vanet Gıda 1,37 -1,44 -4,20 Verusa Holding 21,42 0,75 15,41 Verusaturk Girisim 5,04 -3,45 -6,49 Vestel 16,07 -2,01 27,34 Vestel Beyaz Eşya 22,60 -2,59 4,63 Viking Kağıt 3,03 -1,94 62,03 Yapı Kredi Koray GMYO 2,83 -2,75 16,94 Yapı ve Kredi Bank. 2,56 -2,66 3,23 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,91 7,18 26,16 Yataş 8,05 -3,82 9,67 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,09 1,95 29,81 Yeni Gimat GMYO 12,99 -0,38 -0,15 Yeşil GMYO 0,72 -1,37 12,50 Yeşil Yapı 0,69 -2,82 4,55 Yeşil Yatırım Holding 14,16 -3,80 26,09 Yibitaş İnşaat Malzeme 5.656,70 10,00 92,08 Yonga Mobilya 11,28 9,94 22,08 Yükselen Çelik 9,25 -0,96 50,90 Yünsa 12,39 -3,13 22,79 Zorlu Enerji 1,51 -1,95 -7,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA