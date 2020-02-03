03.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:40

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 253.000,00 15,00 52,57 İş Bankası (B) 43.899,90 -1,13 45,46 İş Bankası (C) 7,27 0,28 13,42 İş Bankası (Kur.) 315.000,10 50,00 İş Fin.Kir. 4,37 0,23 15,00 İş Girişim 5,28 0,00 38,95 İş GMYO 1,86 -1,06 5,68 İş Y. Men. Değ. 5,14 4,05 14,22 İş Yat. Ort. 1,97 0,00 7,07 İşbir Holding 482,20 3,19 12,14 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,71 1,43 14,52 İttifak Holding 3,30 0,00 -11,29 İz Hayvancılık Tarım 2,70 0,37 3,19 İzmir Demir Çelik 11,00 6,18 34,31 İzmir Fırça 1,75 0,00 -2,78 Jantsa Jant Sanayi 58,65 0,86 0,60 Kafein Yazılım 15,57 -1,46 39,77 Kapital Yat. Holding 3,21 0,31 32,64 Kaplamin 5,45 -1,80 -1,80 Kardemir (A) 2,77 -1,42 4,53 Kardemir (B) 2,76 -1,43 4,55 Kardemir (D) 2,80 -0,71 5,26 Karel Elektronik 17,34 0,23 19,34 Karsan Otomotiv 1,72 1,18 8,86 Karsu Tekstil 3,08 1,32 -4,94 Karsusan Su Ürünleri San. 7,91 0,25 -15,76 Kartonsan 450,00 0,67 15,41 Katmerciler Ekipman 4,20 0,72 9,38 Kent Gıda 198,60 3,33 12,97 Kerevitaş Gıda 3,40 -0,29 4,29 Kervansaray Yat. Holding 0,50 8,70 -9,09 Kiler GMYO 3,91 -0,51 3,17 Klimasan Klima 21,58 1,89 -2,26 Koç Holding 19,47 -0,36 -4,18 Konfrut Gıda 8,60 2,99 9,97 Konya Çimento 275,70 -0,33 1,62 Kordsa Teknik Tekstil 14,24 1,28 8,87 Koza Altın 79,60 -0,69 7,49 Koza Madencilik 10,66 0,66 6,28 Körfez GMYO 2,93 -2,66 22,59 Kristal Kola 2,10 0,00 39,07 Kron Telekomünikasyon 17,76 -1,28 39,62 Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 -4,00 1,27 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,95 1,56 18,18 Kütahya Porselen 9,40 -1,16 41,99 Lider Faktoring 4,84 1,68 31,88 Link Bilgisayar 22,90 -0,43 26,17 Logo Yazılım 63,00 1,37 3,62 Lokman Hekim Sağlık 5,90 0,17 2,08 Lüks Kadife 11,51 9,20 33,22 Makina Takım 2,17 2,36 15,43 Mardin Çimento 5,55 1,46 -6,25 Marka Yatırım Holding 1,49 0,00 26,27 Marmaris Altınyunus 97,40 1,99 37,18 Marshall 48,68 -1,66 2,40 Martı GMYO 1,58 -5,95 56,44 Martı Otel 1,17 -2,50 28,57 Mavi Giyim 57,20 0,44 -1,21 Mazhar Zorlu Holding 16,14 -0,06 33,50 Mega Polietilen 2,50 -1,19 13,64 Menderes Tekstil 1,52 4,83 16,03 Mensa 0,38 -2,56 18,75 Merit Turizm 24,16 0,75 24,28 Merko Gıda 1,20 1,69 14,29 Metal Gayrimenkul 1,01 -0,98 10,99 Metemtur Otelcilik 1,96 0,51 10,11 Metro Holding 1,43 -1,38 3,62 Metro Petrol ve Tesisleri 2,24 0,00 14,29 Metro Yatırım Ortaklığı 5,60 -5,25 -31,03 Migros Ticaret 24,90 -1,19 2,81 Milpa 2,89 -1,03 31,96 Mistral GMYO 2,11 -1,86 11,64 MLP Sağlık 17,60 1,03 10,00 MMC San. ve Tic. Yat. 1,07 1,90 -6,14 Mondi Tire Kutsan 8,86 6,88 114,01 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.077,40 0,39 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,86 6,09 56,13 Net Holding 2,40 -0,41 -7,69 Netaş Telekom. 14,81 -0,13 13,40 Niğbaş Niğde Beton 6,00 1,69 -3,23 Nuh Çimento 11,73 0,43 -1,26 Nurol GMYO 4,26 -1,16 19,33 Odaş Elektrik 2,15 1,42 48,72 Olmuksan-IP 7,91 1,28 25,96 Orge Enerji Elektrik 5,67 0,71 14,31 Orma Orman Mahsulleri 5,28 -4,69 91,30 Osmanlı Menkul 6,23 2,81 48,33 Ostim Endüstriyel Yat 2,24 5,16 33,33 Otokar 159,40 -1,79 0,25 Oyak Yat. Ort. 2,50 1,21 7,30 Oylum Sınai Yatırımlar 5,64 1,99 10,81 Özak GMYO 3,44 -1,71 33,85 Özbal Çelik Boru 2,24 0,90 34,13 Özderici GMYO 1,86 -1,06 18,47 Özerden Plastik 2,54 4,10 11,40 Panora GMYO 6,33 -0,16 2,10 Papilon Savunma 10,56 -1,03 36,26 Park Elek.Madencilik 3,51 -1,40 15,08 Parsan 18,35 3,56 8,32 Pegasus 70,00 2,04 -18,98 Peker GMYO 3,15 -0,32 0,64 Penguen Gıda 3,49 0,58 68,60 Pera GMYO 1,12 -0,88 19,15 Pergamon Dış Ticaret 10,42 -0,86 29,93 Petkim 4,06 0,74 6,56 Petrokent Turizm 199,90 -3,76 56,05 Pınar Et ve Un 10,13 0,40 10,47 Pınar Su 3,12 2,30 34,48 Pınar Süt 13,96 -0,50 10,18 Plastikkart 9,57 -0,42 3,24 Polisan Holding 3,36 -0,59 10,89 Politeknik Metal 74,00 -0,13 -3,90 Prizma Press Matbaacılık 4,80 -0,83 11,63 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.153,60 0,13 4,13 QNB Finans Fin. Kir. 140,00 11,02 8,44 QNB Finansbank 55,00 11,25 46,67 Ral Yatırım Holding 6,38 -0,31 -6,18 Ray Sigorta 4,38 -1,13 28,07 Reysaş GMYO 7,78 19,88 69,50 Reysaş Lojistik 8,49 19,92 93,84 Rhea Girişim 1,63 0,00 36,97 Rodrigo Tekstil 1,91 -2,05 5,52 Royal Halı 2,27 0,00 65,69 RTA Laboratuvarları 2,44 2,09 5,17 Sabancı Holding 9,70 -0,51 1,68 Safkar Ege Soğutmacılık 2,21 1,84 1,38 Salix Yatırım Holding 7,25 -3,20 0,55 Sanel Mühendislik 4,00 0,00 -1,23 Sanifoam Sünger 5,73 4,95 14,60 Sanko Pazarlama 7,81 -0,26 0,90 Saray Matbaacılık 2,91 2,11 62,57 Sarkuysan 6,10 -1,13 26,29 Sasa Polyester 8,11 -0,49 4,92 Say Reklamcılık 2,58 2,38 15,18 Sekuro Plastik 5,41 -0,55 0,93 Selçuk Ecza Deposu 7,19 0,42 17,87 Selçuk Gıda 1,73 0,00 0,58 Senkron Güvenlik 2,92 -1,35 6,96 Serve Film Prodüksiyon 1,48 -3,27 -6,92 Servet GMYO 13,01 0,23 53,06 Seyitler Kimya 7,22 -0,55 6,33 Silverline Endüstri 3,12 0,32 44,44 Sinpaş GMYO 1,40 -0,71 20,69 Smartiks Yazılım 10,32 -1,34 5,20 Soda Sanayii 6,54 -1,65 5,83 Sodaş Sodyum Sanayii 14,41 -9,94 47,49 Söktaş 3,96 3,13 49,43 Sönmez Filament 6,61 -0,75 35,45 Sönmez Pamuklu 7,02 -4,10 42,68 Sumaş Suni Tahta 10,97 -0,09 10,81 Şeker Fin. Kir. 4,92 -0,61 2,93 Şekerbank 1,38 -0,72 5,34 Şişe Cam 5,61 0,90 6,45 Şok Marketler 10,42 -3,52 -3,16 T. Halk Bankası 6,89 -0,43 16,58 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,06 0,27 1,06 T.S.K.B. 1,37 0,00 13,22 T.Tuborg 15,78 -0,94 32,61 Taç Tarım Ürünleri 2,95 0,34 -5,45 Tat Gıda 7,40 1,37 17,65 TAV Havalimanları 26,86 -1,40 -7,95 Taze Kuru Gıda 7,14 -1,52 -1,38 Tek-Art Turizm 1,37 -0,72 8,73 Tekfen Holding 19,26 0,05 -0,31 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,40 -0,47 100,00 Temapol Polimer Plastik 6,14 1,15 17,62 TGS Dış Ticaret 6,00 3,45 28,48 Tofaş Oto. Fab. 26,16 -0,91 -2,61 Torunlar GMYO 3,06 3,03 11,27 Trabzon Liman 11,71 0,09 9,85 Trabzonspor Sportif 3,06 12,50 42,33 Trakya Cam 4,17 3,47 19,14 Trend GMYO 2,61 -2,25 18,64 TSKB GMYO 1,68 -1,75 25,37 Tuğçelik 4,26 1,19 7,85 Tukaş 14,70 1,38 19,03 Turcas Petrol 3,41 1,49 27,72 Turkcell 14,12 0,14 2,32 Tümosan Motor ve Traktör 6,96 0,72 8,58 Tüpraş 112,00 -0,53 -11,67 Türk Hava Yolları 13,75 0,51 -4,91 Türk Prysmian Kablo 3,94 -1,01 51,54 Türk Telekom 7,85 1,29 6,51 Türk Traktör 59,95 -0,58 8,21 Türker Proje Gayrimenkul 43,66 1,21 3,95 Ufuk Yatırım 5,07 9,74 96,51 Ulaşlar Turizm Yat. 2,58 -2,64 21,70 Ulusoy Elektrik 32,30 -0,31 21,43 Ulusoy Un Sanayi 4,11 1,23 7,59 Umpaş Holding 0,64 -4,48 3,23 Uşak Seramik 1,94 1,57 14,79 Utopya Turizm 6,05 -0,98 22,97 Uzertaş Boya 2,24 0,90 0,90 Ülker Bisküvi 23,30 -0,17 4,20 Ünye Çimento 5,26 0,38 -2,23 Vakıf Fin. Kir. 2,35 -0,42 -2,89 Vakıf GMYO 2,79 1,45 12,96 Vakıf Yat. Ort. 2,39 -2,85 2,58 Vakıflar Bankası 6,58 -0,30 19,42 Vakko Tekstil 5,87 0,51 29,30 Vanet Gıda 1,42 0,00 -0,70 Verusa Holding 20,86 0,48 12,39 Verusaturk Girisim 6,71 0,90 24,49 Vestel 14,15 1,73 12,12 Vestel Beyaz Eşya 25,02 1,13 15,83 Viking Kağıt 3,87 -2,27 106,95 Yapı Kredi Koray GMYO 2,85 0,35 17,77 Yapı ve Kredi Bank. 2,95 -0,67 18,95 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,39 5,67 33,81 Yataş 8,42 0,24 14,71 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,24 0,00 39,13 Yeni Gimat GMYO 12,75 0,08 -2,00 Yeşil GMYO 0,68 -2,86 6,25 Yeşil Yapı 0,71 -2,74 7,58 Yeşil Yatırım Holding 10,65 1,14 -5,16 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.699,90 -0,48 25,63 Yonga Mobilya 8,00 0,00 -13,42 Yükselen Çelik 7,85 0,77 28,06 Yünsa 14,18 1,21 40,54 Zorlu Enerji 1,66 0,00 1,84

(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA