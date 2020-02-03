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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 253.000,00 15,00 52,57
İş Bankası (B) 43.

03.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:50
Borsada günlük işlemler (2)

hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 253.000,00 15,00 52,57
İş Bankası (B) 43.649,90 -1,69 44,63
İş Bankası (C) 7,35 1,38 14,66
İş Bankası (Kur.) 350.000,10 11,11 66,67
İş Fin.Kir. 4,33 -0,69 13,95
İş Girişim 5,29 0,19 39,21
İş GMYO 1,86 -1,06 5,68
İş Y. Men. Değ. 5,12 3,64 13,78
İş Yat. Ort. 1,96 -0,51 6,52
İşbir Holding 501,10 7,23 16,53
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 0,00 12,90
İttifak Holding 3,30 0,00 -11,29
İz Hayvancılık Tarım 2,73 1,49 4,34
İzmir Demir Çelik 11,00 6,18 34,31
İzmir Fırça 1,75 0,00 -2,78
Jantsa Jant Sanayi 59,45 2,24 1,97
Kafein Yazılım 15,67 -0,82 40,66
Kapital Yat. Holding 3,02 -5,63 24,79
Kaplamin 5,45 -1,80 -1,80
Kardemir (A) 2,79 -0,71 5,28
Kardemir (B) 2,78 -0,71 5,30
Kardemir (D) 2,82 0,00 6,02
Karel Elektronik 17,64 1,97 21,40
Karsan Otomotiv 1,75 2,94 10,76
Karsu Tekstil 3,06 0,66 -5,56
Karsusan Su Ürünleri San. 8,00 1,39 -14,80
Kartonsan 448,80 0,40 15,11
Katmerciler Ekipman 4,16 -0,24 8,33
Kent Gıda 196,00 1,98 11,49
Kerevitaş Gıda 3,39 -0,59 3,99
Kervansaray Yat. Holding 0,50 8,70 -9,09
Kiler GMYO 3,92 -0,25 3,43
Klimasan Klima 21,62 2,08 -2,08
Koç Holding 19,57 0,15 -3,69
Konfrut Gıda 8,60 2,99 9,97
Konya Çimento 275,50 -0,40 1,55
Kordsa Teknik Tekstil 14,12 0,43 7,95
Koza Altın 78,55 -2,00 6,08
Koza Madencilik 10,58 -0,09 5,48
Körfez GMYO 2,95 -1,99 23,43
Kristal Kola 2,10 0,00 39,07
Kron Telekomünikasyon 17,52 -2,61 37,74
Kuştur Kuşadası Turizm 25,50 2,00 7,59
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,95 1,56 18,18
Kütahya Porselen 9,60 0,95 45,02
Lider Faktoring 4,84 1,68 31,88
Link Bilgisayar 22,94 -0,26 26,39
Logo Yazılım 63,90 2,82 5,10
Lokman Hekim Sağlık 6,04 2,55 4,50
Lüks Kadife 11,28 7,02 30,56
Makina Takım 2,18 2,83 15,96
Mardin Çimento 5,50 0,55 -7,09
Marka Yatırım Holding 1,55 4,03 31,36
Marmaris Altınyunus 94,85 -0,68 33,59
Marshall 48,60 -1,82 2,23
Martı GMYO 1,59 -5,36 57,43
Martı Otel 1,17 -2,50 28,57
Mavi Giyim 57,30 0,61 -1,04
Mazhar Zorlu Holding 15,80 -2,17 30,69
Mega Polietilen 2,51 -0,79 14,09
Menderes Tekstil 1,48 2,07 12,98
Mensa 0,38 -2,56 18,75
Merit Turizm 24,60 2,59 26,54
Merko Gıda 1,23 4,24 17,14
Metal Gayrimenkul 1,01 -0,98 10,99
Metemtur Otelcilik 1,96 0,51 10,11
Metro Holding 1,43 -1,38 3,62
Metro Petrol ve Tesisleri 2,26 0,89 15,31
Metro Yatırım Ortaklığı 5,62 -4,91 -30,79
Migros Ticaret 25,00 -0,79 3,22
Milpa 2,95 1,03 34,70
Mistral GMYO 2,12 -1,40 12,17
MLP Sağlık 18,02 3,44 12,62
MMC San. ve Tic. Yat. 1,06 0,95 -7,02
Mondi Tire Kutsan 8,80 6,15 112,56
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.077,40 0,39
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 20,18 7,80 58,65
Net Holding 2,42 0,41 -6,92
Netaş Telekom. 14,83 0,00 13,55
Niğbaş Niğde Beton 6,00 1,69 -3,23
Nuh Çimento 11,73 0,43 -1,26
Nurol GMYO 4,46 3,48 24,93
Odaş Elektrik 2,19 3,30 51,48
Olmuksan-IP 8,07 3,33 28,50
Orge Enerji Elektrik 5,72 1,60 15,32
Orma Orman Mahsulleri 6,09 9,93 120,65
Osmanlı Menkul 6,66 9,90 58,57
Ostim Endüstriyel Yat 2,22 4,23 32,14
Otokar 159,70 -1,60 0,44
Oyak Yat. Ort. 2,51 1,62 7,73
Oylum Sınai Yatırımlar 5,57 0,72 9,43
Özak GMYO 3,45 -1,43 34,24
Özbal Çelik Boru 2,25 1,35 34,73
Özderici GMYO 1,85 -1,60 17,83
Özerden Plastik 2,63 7,79 15,35
Panora GMYO 6,35 0,16 2,42
Papilon Savunma 10,55 -1,12 36,13
Park Elek.Madencilik 3,51 -1,40 15,08
Parsan 18,29 3,22 7,97
Pegasus 70,10 2,19 -18,87
Peker GMYO 3,15 -0,32 0,64
Penguen Gıda 3,49 0,58 68,60
Pera GMYO 1,13 0,00 20,21
Pergamon Dış Ticaret 10,32 -1,81 28,68
Petkim 4,11 1,99 7,87
Petrokent Turizm 202,90 -2,31 58,39
Pınar Et ve Un 10,51 4,16 14,61
Pınar Su 3,14 2,95 35,34
Pınar Süt 14,00 -0,21 10,50
Plastikkart 9,52 -0,94 2,70
Polisan Holding 3,35 -0,89 10,56
Politeknik Metal 76,90 3,78 -0,13
Prizma Press Matbaacılık 4,82 -0,41 12,09
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.153,60 0,13 4,13
QNB Finans Fin. Kir. 145,00 14,99 12,32
QNB Finansbank 56,85 14,99 51,60
Ral Yatırım Holding 6,37 -0,47 -6,32
Ray Sigorta 4,39 -0,90 28,36
Reysaş GMYO 7,78 19,88 69,50
Reysaş Lojistik 8,49 19,92 93,84
Rhea Girişim 1,62 -0,61 36,13
Rodrigo Tekstil 1,92 -1,54 6,08
Royal Halı 2,27 0,00 65,69
RTA Laboratuvarları 2,46 2,93 6,03
Sabancı Holding 9,77 0,21 2,41
Safkar Ege Soğutmacılık 2,20 1,38 0,92
Salix Yatırım Holding 7,40 -1,20 2,64
Sanel Mühendislik 4,00 0,00 -1,23
Sanifoam Sünger 5,71 4,58 14,20
Sanko Pazarlama 7,87 0,51 1,68
Saray Matbaacılık 3,01 5,61 68,16
Sarkuysan 6,13 -0,65 26,92
Sasa Polyester 8,08 -0,86 4,53
Say Reklamcılık 2,66 5,56 18,75
Sekuro Plastik 5,44 0,00 1,49
Selçuk Ecza Deposu 7,16 0,00 17,38
Selçuk Gıda 1,75 1,16 1,74
Senkron Güvenlik 2,92 -1,35 6,96
Serve Film Prodüksiyon 1,49 -2,61 -6,29
Servet GMYO 13,21 1,77 55,41
Seyitler Kimya 7,19 -0,96 5,89
Silverline Endüstri 3,24 4,18 50,00
Sinpaş GMYO 1,38 -2,13 18,97
Smartiks Yazılım 10,27 -1,82 4,69
Soda Sanayii 6,46 -2,86 4,53
Sodaş Sodyum Sanayii 14,40 -10,00 47,39
Söktaş 3,99 3,91 50,57
Sönmez Filament 6,61 -0,75 35,45
Sönmez Pamuklu 7,10 -3,01 44,31
Sumaş Suni Tahta 11,20 2,00 13,13
Şeker Fin. Kir. 4,93 -0,40 3,14
Şekerbank 1,39 0,00 6,11
Şişe Cam 5,58 0,36 5,88
Şok Marketler 10,31 -4,54 -4,18
T. Halk Bankası 6,88 -0,58 16,41
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,10 0,36 1,15
T.S.K.B. 1,36 -0,73 12,40
T.Tuborg 16,00 0,44 34,45
Taç Tarım Ürünleri 2,96 0,68 -5,13
Tat Gıda 7,36 0,82 17,01
TAV Havalimanları 26,80 -1,62 -8,16
Taze Kuru Gıda 7,14 -1,52 -1,38
Tek-Art Turizm 1,36 -1,45 7,94
Tekfen Holding 19,14 -0,57 -0,93
Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,60 1,90 104,76
Temapol Polimer Plastik 6,23 2,64 19,35
TGS Dış Ticaret 6,01 3,62 28,69
Tofaş Oto. Fab. 26,12 -1,06 -2,76
Torunlar GMYO 3,02 1,68 9,82
Trabzon Liman 11,72 0,17 9,94
Trabzonspor Sportif 3,06 12,50 42,33
Trakya Cam 4,11 1,99 17,43
Trend GMYO 2,61 -2,25 18,64
TSKB GMYO 1,68 -1,75 25,37
Tuğçelik 4,25 0,95 7,59
Tukaş 14,84 2,34 20,16
Turcas Petrol 3,43 2,08 28,46
Turkcell 14,22 0,85 3,04
Tümosan Motor ve Traktör 6,94 0,43 8,27
Tüpraş 112,10 -0,44 -11,59
Türk Hava Yolları 13,84 1,17 -4,29
Türk Prysmian Kablo 4,08 2,51 56,92
Türk Telekom 7,92 2,19 7,46
Türk Traktör 60,25 -0,08 8,75
Türker Proje Gayrimenkul 44,40 2,92 5,71
Ufuk Yatırım 5,07 9,74 96,51
Ulaşlar Turizm Yat. 2,55 -3,77 20,28
Ulusoy Elektrik 32,60 0,62 22,56
Ulusoy Un Sanayi 4,09 0,74 7,07
Umpaş Holding 0,65 -2,99 4,84
Uşak Seramik 1,92 0,52 13,61
Utopya Turizm 6,02 -1,47 22,36
Uzertaş Boya 2,26 1,80 1,80
Ülker Bisküvi 23,54 0,86 5,28
Ünye Çimento 5,21 -0,57 -3,16
Vakıf Fin. Kir. 2,34 -0,85 -3,31
Vakıf GMYO 2,78 1,09 12,55
Vakıf Yat. Ort. 2,39 -2,85 2,58
Vakıflar Bankası 6,59 -0,15 19,60
Vakko Tekstil 5,89 0,86 29,74
Vanet Gıda 1,42 0,00 -0,70
Verusa Holding 20,92 0,77 12,72
Verusaturk Girisim 6,79 2,11 25,97
Vestel 14,20 2,08 12,52
Vestel Beyaz Eşya 25,24 2,02 16,85
Viking Kağıt 3,90 -1,52 108,56
Yapı Kredi Koray GMYO 2,90 2,11 19,83
Yapı ve Kredi Bank. 2,93 -1,35 18,15
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,60 8,31 37,16
Yataş 8,35 -0,60 13,76
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,29 2,23 42,24
Yeni Gimat GMYO 12,74 0,00 -2,08
Yeşil GMYO 0,68 -2,86 6,25
Yeşil Yapı 0,71 -2,74 7,58
Yeşil Yatırım Holding 10,63 0,95 -5,34
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.640,00 -2,09 23,60
Yonga Mobilya 8,12 1,50 -12,12
Yükselen Çelik 7,77 -0,26 26,75
Yünsa 14,15 1,00 40,24
Zorlu Enerji 1,67 0,60 2,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(SON)

Kaynak: AA
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