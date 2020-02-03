03.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:50

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 253.000,00 15,00 52,57 İş Bankası (B) 43.649,90 -1,69 44,63 İş Bankası (C) 7,35 1,38 14,66 İş Bankası (Kur.) 350.000,10 11,11 66,67 İş Fin.Kir. 4,33 -0,69 13,95 İş Girişim 5,29 0,19 39,21 İş GMYO 1,86 -1,06 5,68 İş Y. Men. Değ. 5,12 3,64 13,78 İş Yat. Ort. 1,96 -0,51 6,52 İşbir Holding 501,10 7,23 16,53 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 0,00 12,90 İttifak Holding 3,30 0,00 -11,29 İz Hayvancılık Tarım 2,73 1,49 4,34 İzmir Demir Çelik 11,00 6,18 34,31 İzmir Fırça 1,75 0,00 -2,78 Jantsa Jant Sanayi 59,45 2,24 1,97 Kafein Yazılım 15,67 -0,82 40,66 Kapital Yat. Holding 3,02 -5,63 24,79 Kaplamin 5,45 -1,80 -1,80 Kardemir (A) 2,79 -0,71 5,28 Kardemir (B) 2,78 -0,71 5,30 Kardemir (D) 2,82 0,00 6,02 Karel Elektronik 17,64 1,97 21,40 Karsan Otomotiv 1,75 2,94 10,76 Karsu Tekstil 3,06 0,66 -5,56 Karsusan Su Ürünleri San. 8,00 1,39 -14,80 Kartonsan 448,80 0,40 15,11 Katmerciler Ekipman 4,16 -0,24 8,33 Kent Gıda 196,00 1,98 11,49 Kerevitaş Gıda 3,39 -0,59 3,99 Kervansaray Yat. Holding 0,50 8,70 -9,09 Kiler GMYO 3,92 -0,25 3,43 Klimasan Klima 21,62 2,08 -2,08 Koç Holding 19,57 0,15 -3,69 Konfrut Gıda 8,60 2,99 9,97 Konya Çimento 275,50 -0,40 1,55 Kordsa Teknik Tekstil 14,12 0,43 7,95 Koza Altın 78,55 -2,00 6,08 Koza Madencilik 10,58 -0,09 5,48 Körfez GMYO 2,95 -1,99 23,43 Kristal Kola 2,10 0,00 39,07 Kron Telekomünikasyon 17,52 -2,61 37,74 Kuştur Kuşadası Turizm 25,50 2,00 7,59 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,95 1,56 18,18 Kütahya Porselen 9,60 0,95 45,02 Lider Faktoring 4,84 1,68 31,88 Link Bilgisayar 22,94 -0,26 26,39 Logo Yazılım 63,90 2,82 5,10 Lokman Hekim Sağlık 6,04 2,55 4,50 Lüks Kadife 11,28 7,02 30,56 Makina Takım 2,18 2,83 15,96 Mardin Çimento 5,50 0,55 -7,09 Marka Yatırım Holding 1,55 4,03 31,36 Marmaris Altınyunus 94,85 -0,68 33,59 Marshall 48,60 -1,82 2,23 Martı GMYO 1,59 -5,36 57,43 Martı Otel 1,17 -2,50 28,57 Mavi Giyim 57,30 0,61 -1,04 Mazhar Zorlu Holding 15,80 -2,17 30,69 Mega Polietilen 2,51 -0,79 14,09 Menderes Tekstil 1,48 2,07 12,98 Mensa 0,38 -2,56 18,75 Merit Turizm 24,60 2,59 26,54 Merko Gıda 1,23 4,24 17,14 Metal Gayrimenkul 1,01 -0,98 10,99 Metemtur Otelcilik 1,96 0,51 10,11 Metro Holding 1,43 -1,38 3,62 Metro Petrol ve Tesisleri 2,26 0,89 15,31 Metro Yatırım Ortaklığı 5,62 -4,91 -30,79 Migros Ticaret 25,00 -0,79 3,22 Milpa 2,95 1,03 34,70 Mistral GMYO 2,12 -1,40 12,17 MLP Sağlık 18,02 3,44 12,62 MMC San. ve Tic. Yat. 1,06 0,95 -7,02 Mondi Tire Kutsan 8,80 6,15 112,56 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.077,40 0,39 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 20,18 7,80 58,65 Net Holding 2,42 0,41 -6,92 Netaş Telekom. 14,83 0,00 13,55 Niğbaş Niğde Beton 6,00 1,69 -3,23 Nuh Çimento 11,73 0,43 -1,26 Nurol GMYO 4,46 3,48 24,93 Odaş Elektrik 2,19 3,30 51,48 Olmuksan-IP 8,07 3,33 28,50 Orge Enerji Elektrik 5,72 1,60 15,32 Orma Orman Mahsulleri 6,09 9,93 120,65 Osmanlı Menkul 6,66 9,90 58,57 Ostim Endüstriyel Yat 2,22 4,23 32,14 Otokar 159,70 -1,60 0,44 Oyak Yat. Ort. 2,51 1,62 7,73 Oylum Sınai Yatırımlar 5,57 0,72 9,43 Özak GMYO 3,45 -1,43 34,24 Özbal Çelik Boru 2,25 1,35 34,73 Özderici GMYO 1,85 -1,60 17,83 Özerden Plastik 2,63 7,79 15,35 Panora GMYO 6,35 0,16 2,42 Papilon Savunma 10,55 -1,12 36,13 Park Elek.Madencilik 3,51 -1,40 15,08 Parsan 18,29 3,22 7,97 Pegasus 70,10 2,19 -18,87 Peker GMYO 3,15 -0,32 0,64 Penguen Gıda 3,49 0,58 68,60 Pera GMYO 1,13 0,00 20,21 Pergamon Dış Ticaret 10,32 -1,81 28,68 Petkim 4,11 1,99 7,87 Petrokent Turizm 202,90 -2,31 58,39 Pınar Et ve Un 10,51 4,16 14,61 Pınar Su 3,14 2,95 35,34 Pınar Süt 14,00 -0,21 10,50 Plastikkart 9,52 -0,94 2,70 Polisan Holding 3,35 -0,89 10,56 Politeknik Metal 76,90 3,78 -0,13 Prizma Press Matbaacılık 4,82 -0,41 12,09 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.153,60 0,13 4,13 QNB Finans Fin. Kir. 145,00 14,99 12,32 QNB Finansbank 56,85 14,99 51,60 Ral Yatırım Holding 6,37 -0,47 -6,32 Ray Sigorta 4,39 -0,90 28,36 Reysaş GMYO 7,78 19,88 69,50 Reysaş Lojistik 8,49 19,92 93,84 Rhea Girişim 1,62 -0,61 36,13 Rodrigo Tekstil 1,92 -1,54 6,08 Royal Halı 2,27 0,00 65,69 RTA Laboratuvarları 2,46 2,93 6,03 Sabancı Holding 9,77 0,21 2,41 Safkar Ege Soğutmacılık 2,20 1,38 0,92 Salix Yatırım Holding 7,40 -1,20 2,64 Sanel Mühendislik 4,00 0,00 -1,23 Sanifoam Sünger 5,71 4,58 14,20 Sanko Pazarlama 7,87 0,51 1,68 Saray Matbaacılık 3,01 5,61 68,16 Sarkuysan 6,13 -0,65 26,92 Sasa Polyester 8,08 -0,86 4,53 Say Reklamcılık 2,66 5,56 18,75 Sekuro Plastik 5,44 0,00 1,49 Selçuk Ecza Deposu 7,16 0,00 17,38 Selçuk Gıda 1,75 1,16 1,74 Senkron Güvenlik 2,92 -1,35 6,96 Serve Film Prodüksiyon 1,49 -2,61 -6,29 Servet GMYO 13,21 1,77 55,41 Seyitler Kimya 7,19 -0,96 5,89 Silverline Endüstri 3,24 4,18 50,00 Sinpaş GMYO 1,38 -2,13 18,97 Smartiks Yazılım 10,27 -1,82 4,69 Soda Sanayii 6,46 -2,86 4,53 Sodaş Sodyum Sanayii 14,40 -10,00 47,39 Söktaş 3,99 3,91 50,57 Sönmez Filament 6,61 -0,75 35,45 Sönmez Pamuklu 7,10 -3,01 44,31 Sumaş Suni Tahta 11,20 2,00 13,13 Şeker Fin. Kir. 4,93 -0,40 3,14 Şekerbank 1,39 0,00 6,11 Şişe Cam 5,58 0,36 5,88 Şok Marketler 10,31 -4,54 -4,18 T. Halk Bankası 6,88 -0,58 16,41 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,10 0,36 1,15 T.S.K.B. 1,36 -0,73 12,40 T.Tuborg 16,00 0,44 34,45 Taç Tarım Ürünleri 2,96 0,68 -5,13 Tat Gıda 7,36 0,82 17,01 TAV Havalimanları 26,80 -1,62 -8,16 Taze Kuru Gıda 7,14 -1,52 -1,38 Tek-Art Turizm 1,36 -1,45 7,94 Tekfen Holding 19,14 -0,57 -0,93 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,60 1,90 104,76 Temapol Polimer Plastik 6,23 2,64 19,35 TGS Dış Ticaret 6,01 3,62 28,69 Tofaş Oto. Fab. 26,12 -1,06 -2,76 Torunlar GMYO 3,02 1,68 9,82 Trabzon Liman 11,72 0,17 9,94 Trabzonspor Sportif 3,06 12,50 42,33 Trakya Cam 4,11 1,99 17,43 Trend GMYO 2,61 -2,25 18,64 TSKB GMYO 1,68 -1,75 25,37 Tuğçelik 4,25 0,95 7,59 Tukaş 14,84 2,34 20,16 Turcas Petrol 3,43 2,08 28,46 Turkcell 14,22 0,85 3,04 Tümosan Motor ve Traktör 6,94 0,43 8,27 Tüpraş 112,10 -0,44 -11,59 Türk Hava Yolları 13,84 1,17 -4,29 Türk Prysmian Kablo 4,08 2,51 56,92 Türk Telekom 7,92 2,19 7,46 Türk Traktör 60,25 -0,08 8,75 Türker Proje Gayrimenkul 44,40 2,92 5,71 Ufuk Yatırım 5,07 9,74 96,51 Ulaşlar Turizm Yat. 2,55 -3,77 20,28 Ulusoy Elektrik 32,60 0,62 22,56 Ulusoy Un Sanayi 4,09 0,74 7,07 Umpaş Holding 0,65 -2,99 4,84 Uşak Seramik 1,92 0,52 13,61 Utopya Turizm 6,02 -1,47 22,36 Uzertaş Boya 2,26 1,80 1,80 Ülker Bisküvi 23,54 0,86 5,28 Ünye Çimento 5,21 -0,57 -3,16 Vakıf Fin. Kir. 2,34 -0,85 -3,31 Vakıf GMYO 2,78 1,09 12,55 Vakıf Yat. Ort. 2,39 -2,85 2,58 Vakıflar Bankası 6,59 -0,15 19,60 Vakko Tekstil 5,89 0,86 29,74 Vanet Gıda 1,42 0,00 -0,70 Verusa Holding 20,92 0,77 12,72 Verusaturk Girisim 6,79 2,11 25,97 Vestel 14,20 2,08 12,52 Vestel Beyaz Eşya 25,24 2,02 16,85 Viking Kağıt 3,90 -1,52 108,56 Yapı Kredi Koray GMYO 2,90 2,11 19,83 Yapı ve Kredi Bank. 2,93 -1,35 18,15 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,60 8,31 37,16 Yataş 8,35 -0,60 13,76 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,29 2,23 42,24 Yeni Gimat GMYO 12,74 0,00 -2,08 Yeşil GMYO 0,68 -2,86 6,25 Yeşil Yapı 0,71 -2,74 7,58 Yeşil Yatırım Holding 10,63 0,95 -5,34 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.640,00 -2,09 23,60 Yonga Mobilya 8,12 1,50 -12,12 Yükselen Çelik 7,77 -0,26 26,75 Yünsa 14,15 1,00 40,24 Zorlu Enerji 1,67 0,60 2,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(SON)

Kaynak: AA