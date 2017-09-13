Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 18.000,00 -4,00 20,03
İş Bankası (B) 1.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|18.000,00
|-4,00
|20,03
|İş Bankası (B)
|1.400,00
|43,64
|İş Bankası (C)
|7,31
|-0,14
|46,85
|İş Bankası (Kur.)
|8.150,00
|31,52
|İş Fin.Kir.
|1,32
|-2,22
|27,67
|İş Girişim
|1,78
|0,56
|18,67
|İş GMYO
|1,41
|0,00
|2,01
|İş Yat. Men. Değ.
|1,76
|-0,56
|53,06
|İş Yat. Ort.
|0,90
|-1,10
|7,14
|İşbir Holding
|175,50
|3,72
|73,60
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,43
|-2,27
|53,57
|İttifak Holding
|2,09
|-0,48
|17,42
|İz Hayvancılık Tarım
|1,90
|-0,52
|39,71
|İzmir Demir Çelik
|3,60
|-0,28
|35,85
|İzmir Fırça
|4,83
|-0,82
|213,64
|İzocam
|28,04
|-1,54
|14,26
|Jantsa Jant Sanayi
|30,56
|-1,42
|48,45
|Kapital Yat. Holding
|0,68
|0,00
|69,49
|Kaplamin
|3,43
|0,00
|253,61
|Kardemir (A)
|2,83
|-3,41
|100,71
|Kardemir (B)
|3,18
|-4,79
|114,86
|Kardemir (D)
|2,49
|-4,96
|116,52
|Karel Elektronik
|5,79
|10,92
|206,35
|Karsan Otomotiv
|1,55
|-3,13
|43,52
|Karsu Tekstil
|2,00
|0,00
|376,19
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,65
|-3,12
|89,80
|Kartonsan
|293,50
|-0,74
|14,28
|Katmerciler Ekipman
|14,25
|0,21
|94,67
|Kent Gıda
|153,00
|-0,26
|18,15
|Kerevitaş Gıda
|50,45
|-1,75
|42,43
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|-2,63
|68,18
|Kiler GMYO
|5,11
|-0,39
|236,18
|Klimasan Klima
|6,20
|-2,67
|-18,64
|Koç Holding
|17,34
|-0,17
|28,27
|Konfrut Gıda
|14,24
|-0,21
|15,77
|Konya Çimento
|268,50
|-0,56
|3,51
|Kordsa Global
|7,45
|-1,59
|19,73
|Koza Altın
|31,70
|-1,12
|94,00
|Koza Madencilik
|7,44
|-1,46
|247,66
|Körfez GMYO
|2,05
|0,00
|36,67
|Kristal Kola
|3,71
|4,51
|159,44
|Kron Telekomünikasyon
|15,95
|-0,13
|217,94
|Kuştur Kuşadası Turizm
|9,82
|-6,39
|26,86
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,83
|-1,79
|23,52
|Kütahya Porselen
|6,24
|0,65
|-13,79
|Lider Faktoring
|4,57
|-0,65
|-1,30
|Link Bilgisayar
|6,71
|0,90
|10,00
|Logo Yazılım
|54,95
|-0,09
|1,10
|Lokman Hekim Sağlık
|5,11
|-1,35
|31,65
|Lüks Kadife
|4,81
|-0,21
|23,33
|Makina Takım
|1,99
|1,53
|41,13
|Mardin Çimento
|4,42
|-0,23
|1,66
|Marka Yatırım Holding
|2,35
|6,33
|161,11
|Marmaris Altınyunus
|18,90
|4,94
|-1,05
|Marshall
|39,88
|-0,60
|15,59
|Martı GMYO
|0,71
|0,00
|86,84
|Martı Otel
|1,03
|-5,50
|186,11
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|50,90
|4,95
|Mazhar Zorlu Holding
|3,40
|0,00
|190,60
|MCT Danışmanlık
|6,00
|-3,07
|19,76
|Mega Polietilen
|1,23
|0,00
|32,26
|Menba Holding
|0,78
|-21,21
|Menderes Tekstil
|0,96
|1,05
|60,00
|Mensa
|0,14
|7,69
|Merit Turizm
|7,70
|1,32
|90,12
|Merko Gıda
|1,35
|3,05
|19,47
|Metal Gayrimenkul
|0,83
|0,00
|10,67
|Metemtur Otelcilik
|1,70
|5,59
|19,72
|Metro Holding
|1,04
|0,00
|15,56
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,64
|0,38
|-10,20
|Migros Ticaret
|28,00
|-0,36
|59,27
|Milpa
|2,99
|-2,61
|211,46
|Mish Dekorasyon
|0,38
|18,75
|52,00
|Mistral GMYO
|7,02
|-0,14
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,93
|2,20
|86,00
|Mondi Tire Kutsan
|2,05
|3,54
|70,83
|Net Holding
|2,58
|-1,53
|-15,60
|Net Turizm
|2,19
|-0,45
|65,91
|Netaş Telekom.
|13,59
|-1,52
|36,04
|Niğbaş Niğde Beton
|1,18
|0,00
|55,26
|Nuh Çimento
|10,05
|-0,30
|8,32
|Nurol GMYO
|5,00
|-2,72
|21,36
|Odaş Elektrik
|6,03
|3,43
|103,51
|Olmuksan-IP
|10,82
|-1,28
|16,97
|Orge Enerji Elektrik
|9,86
|-0,10
|69,88
|Orma Orman Mahsulleri
|1,13
|0,00
|16,49
|Osmanlı Menkul
|2,85
|0,00
|-4,68
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,31
|-1,70
|-14,44
|Otokar
|112,80
|-2,25
|-13,67
|Oyak Yat. Ort.
|1,21
|2,54
|65,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,87
|-1,06
|-0,53
|Özak GMYO
|2,60
|0,00
|39,04
|Özbal Çelik Boru
|2,70
|-1,46
|82,43
|Özderici GMYO
|1,74
|-0,57
|38,10
|Özerden Plastik
|2,72
|-1,45
|12,02
|Panora GMYO
|3,93
|-0,25
|-1,87
|Park Elek.Madencilik
|4,36
|-2,68
|113,73
|Parsan
|10,45
|-0,76
|25,30
|Pegasus
|29,24
|-3,50
|106,64
|Penguen Gıda
|2,28
|0,00
|18,13
|Pera GMYO
|1,02
|-1,92
|155,00
|Pergamon Dış Ticaret
|4,00
|1,27
|13,11
|Petkim
|6,21
|-2,51
|82,34
|Petrokent Turizm
|50,00
|-1,96
|13,64
|Pimaş
|4,19
|-2,33
|54,61
|Pınar Et ve Un
|9,96
|-0,40
|5,94
|Pınar Su
|1,91
|1,60
|7,91
|Pınar Süt
|14,05
|1,89
|-5,68
|Plastikkart
|2,97
|-1,33
|8,00
|Polisan Holding
|7,58
|-0,52
|13,75
|Politeknik Metal
|32,12
|-2,01
|83,91
|Prizma Press Matbaacılık
|1,81
|2,84
|-22,32
|Ray Sigorta
|1,50
|0,67
|158,62
|Reysaş GMYO
|1,41
|0,71
|110,45
|Reysaş Lojistik
|1,56
|-1,89
|97,47
|Rhea Girişim
|1,23
|4,24
|11,82
|Rodrigo Tekstil
|1,94
|-0,51
|-21,77
|Royal Halı
|1,08
|0,93
|12,50
|RTA Laboratuvarları
|3,27
|19,78
|63,09
|Sabancı Holding
|10,68
|1,62
|19,10
|Salix Yatırım Holding
|4,89
|0,00
|34,34
|Sanel Mühendislik
|1,86
|-0,53
|5,08
|Sanifoam Sünger
|2,03
|-0,49
|69,17
|Sanko Pazarlama
|2,99
|0,00
|42,53
|Saray Matbaacılık
|1,19
|0,00
|17,82
|Sarkuysan
|2,91
|-0,34
|57,84
|Sasa Polyester
|7,79
|-1,39
|234,84
|Say Reklamcılık
|1,68
|-1,18
|-0,59
|Sekuro Plastik
|5,18
|0,39
|-41,14
|Selçuk Ecza Deposu
|3,84
|-1,54
|28,00
|Selçuk Gıda
|0,32
|3,23
|6,67
|Senkron Güvenlik
|2,62
|1,16
|38,62
|Serve Kırtasiye
|0,58
|1,75
|-1,69
|Servet GMYO
|3,27
|0,31
|14,74
|Seyitler Kimya
|3,96
|-1,74
|95,07
|Silverline Endüstri
|2,13
|4,93
|90,18
|Sinpaş GMYO
|0,87
|3,57
|50,00
|Soda Sanayii
|5,33
|1,33
|26,21
|Sodaş Sodyum Sanayii
|3,62
|50,16
|Söktaş
|2,13
|-1,39
|11,44
|Sönmez Filament
|3,65
|0,00
|47,77
|Sönmez Pamuklu
|3,67
|-1,08
|79,02
|Şeker Fin. Kir.
|2,13
|0,00
|82,31
|Şekerbank
|1,62
|-2,41
|37,29
|Şişe Cam
|4,20
|-0,47
|23,48
|T. Halk Bankası
|12,91
|-1,60
|40,40
|T. Kalkınma Bank.
|4,70
|-0,84
|66,08
|T.S.K.B.
|1,46
|-0,68
|24,66
|T.Tuborg
|10,98
|-0,45
|44,42
|Taç Tarım Ürünleri
|2,80
|0,36
|16,67
|Tat Gıda
|6,00
|1,69
|7,55
|TAV Havalimanları
|19,74
|-1,05
|47,22
|Taze Kuru Gıda
|7,71
|-0,52
|-5,98
|Tek-Art Turizm
|1,01
|-0,98
|65,57
|Tekfen Holding
|11,62
|-1,27
|86,63
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,29
|-0,56
|56,51
|Temapol Polimer Plastik
|5,13
|0,79
|-45,37
|Tesco Kipa
|2,98
|-1,65
|91,03
|TGS Dış Ticaret
|4,92
|0,82
|32,26
|Tofaş Oto. Fab.
|31,72
|-1,80
|32,13
|Torunlar GMYO
|6,57
|5,46
|61,67
|Trabzonspor Sportif
|2,96
|-0,67
|4,23
|Trakya Cam
|3,63
|1,68
|59,91
|Transtürk Hold.
|0,42
|2,44
|10,53
|TSKB GMYO
|0,70
|1,45
|6,06
|Tuğçelik
|3,44
|-1,15
|-13,57
|Tukaş
|2,50
|-0,79
|85,19
|Turcas Petrol
|2,73
|-1,80
|86,99
|Turkcell
|13,05
|-2,47
|39,10
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,20
|-0,69
|-2,83
|Tüpraş
|122,00
|-0,81
|85,35
|Türk Hava Yolları
|10,03
|-4,20
|100,20
|Türk Prysmian Kablo
|2,63
|0,00
|26,48
|Türk Telekom
|6,92
|-0,86
|31,06
|Türk Traktör
|86,60
|1,64
|22,49
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,18
|-0,50
|16,13
|Ufuk Yatırım
|1,36
|-1,45
|19,30
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,58
|-1,86
|35,04
|Ulusoy Elektrik
|15,58
|0,71
|119,32
|Ulusoy Un Sanayi
|3,00
|-2,60
|68,54
|Umpaş Holding
|0,58
|3,57
|31,82
|Usaş Yatırımlar Holding
|0,59
|-1,67
|63,89
|Uşak Seramik
|3,00
|-0,33
|117,39
|Utopya Turizm
|5,03
|-0,79
|126,58
|Uzertaş Boya
|1,01
|0,00
|17,44
|Ülker Bisküvi
|20,30
|-0,10
|26,96
|Ünye Çimento
|4,43
|-1,12
|9,95
|Vakıf Fin. Kir.
|2,15
|-4,02
|74,91
|Vakıf GMYO
|3,12
|0,32
|37,92
|Vakıf Yat. Ort.
|1,56
|-1,27
|38,05
|Vakıflar Bankası
|6,69
|-1,47
|54,92
|Vakko Tekstil
|3,82
|3,80
|87,25
|Vanet Gıda
|2,04
|-0,97
|-13,19
|Verusa Holding
|14,86
|-0,60
|2,94
|Verusaturk Girisim
|2,60
|1,56
|-14,48
|Vestel
|8,24
|-2,72
|29,76
|Vestel Beyaz Eşya
|11,07
|-0,36
|-0,35
|Viking Kağıt
|1,00
|-0,99
|9,38
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,52
|-2,33
|110,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,54
|-1,94
|32,36
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,80
|0,00
|75,00
|Yataş
|17,97
|-0,99
|241,63
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,63
|-1,13
|16,37
|Yazıcılar Holdıng
|22,02
|-0,81
|69,51
|Yeni Gimat GMYO
|12,27
|-0,16
|-4,92
|Yeşil GMYO
|0,76
|1,33
|33,33
|Yeşil Yapı
|1,61
|-3,01
|80,90
|Yeşil Yatırım Holding
|5,78
|1,23
|604,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.800,00
|2,27
|8,42
|Yonga Mobilya
|265,00
|0,38
|8,60
|Yünsa
|3,48
|-3,60
|39,20
|Zorlu Enerji
|1,75
|-1,69
|50,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)