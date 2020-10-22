Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 11,57 -9,96 522,04 Acıpayam Selüloz 18,22 1,50 188,53 Adel Kalemcilik 23,00 1,23 46,50 Adese Alışveriş Ticaret 2,94 -3,92 105,84 Afyon Çimento 4,65 -1,69 104,10 Ak Enerji 2,40 -3,23 120,18 Akbank 5,12 -5,19 -36,87 Akçansa 14,03 -2,23 44,72 Akdeniz Yatırım Hold. 7,71 -1,78 265,40 Akfen GMYO 4,40 -7,37 8,64 Akın Tekstil 20,68 0,49 49,96 Akiş GMYO 4,60 0,22 46,85 Akmerkez GMYO 73,65 -1,41 228,72 Aksa 8,20 -2,38 17,09 Aksa Enerji 6,63 -2,79 74,47 Aksigorta 8,10 -2,17 49,51 Aksu Enerji 12,58 -0,40 -15,40 Alarko Carrıer 138,60 0,73 132,06 Alarko GMYO 18,74 0,86 27,50 Alarko Holding 6,25 1,79 5,04 Albaraka Türk 1,68 -2,89 9,80 Alcatel Lucent Teletaş 32,42 5,53 169,27 Alkim Kağıt 13,64 -1,52 151,67 Alkim Kimya 15,19 0,73 144,92 Altınyağ Madencilik ve Enerji 3,08 -2,84 651,22 Altınyunus Çeşme 52,30 -1,23 423,52 Anadolu Efes 23,00 1,77 8,09 Anadolu Grubu Holding 20,46 0,00 16,32 Anadolu Hayat Emek. 8,74 1,98 43,63 Anadolu Isuzu 17,39 -2,30 42,89 Anadolu Sigorta 7,32 3,10 76,24 Anel Elektrik 3,64 -2,15 106,48 Arçelik 28,48 1,28 36,66 ARD Bilişim Teknolojileri 39,22 1,61 Arena Bilgisayar 37,90 5,28 420,25 Armada Bilgisayar 61,05 10,00 272,48 Arsan Tekstil 6,20 -1,59 73,18 Artı Yatırım Holding 9,66 0,00 1092,59 Aselsan 18,34 1,49 76,16 Ata GMYO 4,10 -0,73 -9,49 Atakule GMYO 2,74 0,00 42,71 Atlantis Yatırım Holding 8,44 9,90 744,00 Atlas Yat. Ort. 1,95 -2,99 101,74 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,56 -0,14 8,61 Avrasya GMYO 3,93 9,78 160,26 Avrasya Petrol ve Tur. 3,44 2,69 89,01 Avrasya Stratejik GMYF 1.450,20 0,01 12,78 Avrupa Yatırım Holding 6,13 9,86 298,05 Ayen Enerji 6,10 -1,45 75,79 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,00 3,68 402,28 Aygaz 12,28 -2,00 1,10 Bagfaş 19,40 4,02 15,34 Bak Ambalaj 18,08 1,80 148,19 Balatacılar Balatacılık 8,41 9,93 578,23 Bantaş Ambalaj 6,14 -4,81 143,65 Banvit 25,40 2,01 36,78 Baştaş Başkent Çimento 8,40 0,48 224,32 Batı Çimento 4,28 -0,70 29,31 Batısöke Çimento 2,70 0,75 106,11 Bayrak Taban Sanayi 8,68 -0,69 Bera Holding 10,01 -2,72 160,00 Berkosan Yalıtım 7,22 9,89 163,50 Beşiktaş Futbol Yat. 3,36 2,75 37,14 Beyaz Filo 12,10 10,00 286,60 Bilici Yatırım 5,89 0,00 105,48 Bim Mağazalar 72,95 3,99 57,87 Birko Mensucat 1,54 -9,94 396,77 Birlik Mensucat 2,63 -0,75 130,70 Bizim Mağazaları 16,50 0,30 49,01 Bomonti Elektrik 13,00 8,33 915,63 Borusan Mannesmann 15,70 -1,57 37,12 Borusan Yat. Paz. 170,00 -0,82 183,74 Bosch Fren Sistemleri 884,20 0,99 207,25 Bossa 13,18 -3,51 63,52 Brisa 14,56 1,46 55,24 Burçelik 21,14 -2,22 263,86 Burçelik Vana 56,60 -0,09 482,90 Bursa Çimento 6,89 -1,29 72,10 Carrefoursa 23,68 1,28 402,76 Casa Emtia Petrol 32,96 9,94 251,01 Ceo Event Medya 7,72 -3,26 110,80 Coca Cola İçecek 51,95 -1,70 37,22 Cosmos Yat. Holding 7,95 6,71 289,71 Credıtwest Faktorıng 5,77 -0,86 100,35 Çelebi 77,25 0,46 -22,24 Çelik Halat 16,57 -0,78 154,92 Çemaş Döküm 2,28 -4,20 81,89 Çemtaş 14,23 -1,93 75,05 Çimbeton 139,90 -0,78 239,07 Çimentaş 33,70 -0,88 124,67 Çimsa 13,74 -1,72 51,32 Çuhadaroğlu Metal 6,85 -3,25 114,73 Dagi Giyim 14,09 0,00 463,60 Dagi Yatırım Holding 22,00 -6,62 873,45 Dardanel 27,76 -2,94 632,45 Datagate Bilgisayar 16,60 6,41 112,55 Demısaş Döküm 6,50 -1,81 86,78 Denge Holding 5,25 0,00 283,21 Deniz GMYO 3,67 -0,27 74,42 Derimod 10,56 -1,22 47,90 Derlüks Deri 8,45 -1,74 108,86 Desa Deri 7,49 -1,71 64,98 Despec Bilgisayar 13,65 5,00 221,93 Deva Holding 22,22 3,16 148,89 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,37 -5,64 Diriteks Diriliş Tekstil 2,54 0,79 225,64 Ditaş Doğan 32,60 0,12 242,61 DO-CO 327,70 -2,53 -41,90 Doğan Burda 21,00 0,00 245,96 Doğan Holding 2,44 -0,81 35,90 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,06 -3,47 85,45 Doğusan 4,01 -0,99 92,79 Doğuş GMYO 9,73 -1,82 114,79 Doğuş Otomotiv 18,76 1,24 97,06 Döktaş Dökümcülük 35,36 1,20 11,74 Duran Doğan Basım 23,14 3,03 64,81 Dyo Boya 11,93 -3,79 143,47 Eczacıbaşı İlaç 7,01 0,86 92,02 Eczacıbaşı Yatırım 19,03 -1,25 97,56 Edip Gayrimenkul 3,77 9,91 171,22 Ege Endüstri 991,00 0,67 76,16 Ege Gübre 125,60 0,72 154,79 Ege Profil 21,20 -0,47 77,11 Ege Seramik 7,11 1,14 93,28 Egeli & Co Tarım Girişim 1,76 -9,74 450,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 2,28 0,44 484,62 Egeli&Co Yatırım Holding 1,36 -9,93 580,00 Egeplast 19,34 2,76 54,72 Ekiz Kimya 9,50 2,26 1457,38 Emek Elektrik 4,21 9,92 164,78 Eminiş Ambalaj 29,98 9,34 1872,37 Emlak Konut GMYO 1,90 -1,55 31,24 Enerjisa Enerji 9,60 1,05 42,52 Enka İnşaat 7,34 2,66 31,50 Erbosan 28,84 -1,57 15,45 Ereğli Demir Çelik 9,71 -1,82 10,23 Ersu Gıda 5,60 2,00 170,53 Escort Teknoloji 6,37 -2,90 358,27 Esenboğa Elektrik 20,30 1,55 Etiler Gıda 3,60 -5,01 208,32 Euro Kapital Yat. Ort. 3,77 9,91 135,07 Euro Trend Yat. Ort. 5,45 -9,92 356,52 Euro Yat. Ort. 5,47 9,84 385,90 Euro Yatırım Holding 2,91 -0,68 94,00 Fade Gıda 6,47 0,47 Fenerbahçe Futbol 38,84 6,70 168,42 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.157,70 0,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,88 4,51 72,43 F-M İzmit Piston 125,00 -2,95 163,92 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,89 1,02 67,62 Ford Otosan 97,00 0,73 46,72 Formet Çelik Kapı 6,99 -9,92 133,00 Frigo Pak Gıda 22,50 2,55 221,18 Galatasaray Sportif 3,93 2,34 93,60 Garanti Bankası 7,10 -5,71 -36,27 Garanti Faktoring 11,10 -1,25 186,82 Garanti Yat. Ort. 4,01 -3,14 302,29 Gedik Y. Men. Değ. 10,25 4,59 225,92 Gediz Ambalaj 18,55 1,03 174,41 Gentaş 4,29 10,00 108,05 Gersan Elektrik 6,95 -0,86 117,87 Global Men. Değ. 5,01 -0,20 166,49 Global Yat. Holding 6,67 0,00 36,96 Good-Year 6,23 -0,32 53,83 Göltaş Çimento 25,62 -0,62 44,01 Gözde Girişim 6,56 -2,67 27,63 GSD Denizcilik 4,96 -0,40 93,75 GSD Holding 2,42 -4,35 62,42 Gübre Fabrik. 35,70 1,08 294,91 Güler Yat. Holding 13,78 0,51 578,82 Halk GMYO 2,69 1,89 130,98 Hatay Tekstil 13,71 -2,83 103,59 Hedef Girişim 6,04 -0,17 153,11 Hektaş 13,62 -1,30 69,83 HUB Girişim 19,49 9,99 107,59 Hürriyet Gzt. 2,60 -0,76 128,07 ICBC Turkey Bank 6,98 -3,32 32,45 İdealist Danışmanlık 12,23 -1,37 268,37 İdealist GMYO 7,10 -0,56 132,03 İhlas Ev Aletleri 2,15 -0,46 -31,31 İhlas Gayrimenkul 1,36 -2,16 32,13 İhlas Gazetecilik 4,95 -10,00 9,03 İhlas Holding 1,24 -2,36 36,26 İhlas Yayın Holding 1,37 -1,44 64,34 İndeks Bilgisayar 18,75 8,44 99,90 Info Yatırım 12,77 -9,94 162,61 İntema 19,88 1,33 114,69 Inveo Yatırım Holding 29,22 -1,75 279,97 İpek Doğal Enerji 12,03 -2,12 55,83 İskenderun Demir Çelik 7,70 -3,75 -1,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara