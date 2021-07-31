Bodrum'da yangın başladı
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Bodrum'da yangın başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bodrum'da yangın başladı Yangın sırasında ormanlık alandan meydana gelen patlama sesi dikkat çekti Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğlen saatlerinde yerleşim yerine yakın bölgede yangın çıktı.

Bodrum'da yangın başladı

Yangın sırasında ormanlık alandan meydana gelen patlama sesi dikkat çekti

AYDIN - Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğlen saatlerinde yerleşim yerine yakın bölgede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında ormanlık alandan patlama sesinin gelmesi dikkat çekti.

Yangın saat 13: 00 sıralarında Kumbahçe mahallesinin üst kısmında evlere yakın bir bölgede başladı. Kısa sürede büyüyen yangın çevreye yayılmaya başladı. Yangını söndürmek için ekipler bölgeye sevk edilirken, hava ve arazi şartlarının olumsuz olduğu bölgede yangın hızla yayılıyor.

Bodrum'da yangın başladı
Bodrum'da yangın başladı
Bodrum'da yangın başladı
Bodrum'da yangın başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür

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