Bodrum'da coffın dansı eğlencesi
Bodrum'un en popüler yerlerinden biri olan Yalıkavak'taki Afrika esintilerinden yola çıkarak dizayn edilen Mamba Beach, önceki gün düzenlediği happy hour partisi ile misafirlerine unutulmaz dakikalar yaşattı.
24.07.2020 10:47 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:08
Türkiye'nin ilk kadın DJ Duo grubu Cielo'nun canlı performansı ile gerçekleşen partide, eğlence doruğa çıktı. Hareketli yaz parçaları ile kendini müziğin ritmine kaptıran gençler dansları ile eğlenceye ortak oldu.
Kaynak: Snob Magazin