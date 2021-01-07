Vali Çağatay'dan yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ne ziyaret
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Vali Çağatay'dan yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ne ziyaret

07.01.2021 21:39 | Son Güncelleme: 07.01.2021 21:57
Vali Çağatay'dan yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ne ziyaret

BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, bir dönem PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandıkları Bitlis- Baykan yolu üzerinde yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, bir dönem PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandıkları Bitlis- Baykan yolu üzerinde yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Burada görev yapan Mehmetçiklerle sohbet eden Vali Çağatay, daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüntülü görüşerek, üs bölgesi ile ilgili bilgi verdi.

Bir dönem PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandıkları Bitlis- Baykan karayolunda bulunan mevkiye üs bölge yapıldı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki Vali Yardımcısı ve Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte Gazitepe ismi verilen üs bölgeyi ziyaret etti. Burada görev yapan Mehmetçilerle sohbet eden Vali Çağatay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla görüntülü arayarak, üs bölgesi ile ilgili bilgi verdi. İçişleri Bakanı Soylu ise bölgede bulunan güvenlik güçlerine ve bu üs bölgesinin yapımında emeği geçen tüm kurumları tebrik etti.

Vali Çağatay, bölgenin huzur ve güvenliği açısından çok önemli olan, Gazitepe Üs Bölgesi'nin yapımının tamamlanmasıyla teröre büyük darbe vurulacağını söyledi. Vali Çağatay, "İnşallah toplumumuzla, vatandaşımızla, güvenlik güçlerimizle, buraları PKK'lı teröristlere dar edeceğiz. Gazitepe Üs Bölgesinin yapımında emeği geçen İl Özel İdaresi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Müdürlüğüne teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin de emeğiniz şu an burada bulunan Jandarma Komutanlığı personeli kadar büyük. Burada gerçekten büyük işler başardık, Allah hepinizi korusun" dedi.

Üs bölgesini gezen Vali Çağatay, güvenlik güçlerinden bölge hakkında gerekli bilgileri alıp, İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan SkyRanger ve Kamikaze drone'ları hakkında görevli personelden bilgi alarak, drone ile test uçuşu yaptırdı.


Vali Çağatay'dan yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ne ziyaret
Vali Çağatay'dan yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ne ziyaret
Vali Çağatay'dan yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ne ziyaret
Vali Çağatay'dan yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ne ziyaret
Vali Çağatay'dan yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ne ziyaret
Vali Çağatay'dan yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ne ziyaret
Vali Çağatay'dan yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ne ziyaret
Vali Çağatay'dan yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ne ziyaret
Vali Çağatay'dan yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ne ziyaret
Vali Çağatay'dan yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ne ziyaret
Vali Çağatay'dan yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ne ziyaret
Vali Çağatay'dan yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ne ziyaret
Vali Çağatay'dan yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ne ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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