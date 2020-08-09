Bilim Kurulu üyesi İlhan: Önünü alamazsak rakamlar 1500'e doğru tırmanır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilim Kurulu üyesi İlhan: Önünü alamazsak rakamlar 1500'e doğru tırmanır

SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Vaka artış eylemi yüzde 8-9 gibi gidiyor.

Bilim Kurulu üyesi İlhan: Önünü alamazsak rakamlar 1500'e doğru tırmanır
09.08.2020 08:58 | Son Güncelleme: 09.08.2020 09:01

SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Vaka artış eylemi yüzde 8-9 gibi gidiyor. Dünkü rakamlar artış yüzdesi açısından bir önceki güne göre daha iyi; ama yüzde 8-9 olarak bakarsak ve bunun önünü alamazsak rakamlar 1500'e doğru tırmanır" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, DHA'ya yaptığı açıklamada, son günlerde tatil beldelerinde kurallara uyulmadığını gözlemlediklerini söyledi. İlhan, özellikle plajlarda fiziksel mesafeye uyulmadığını ve maske takılmadığını gördüklerini belirtti. İlhan, insanlarda, 'Denizde koronavirüs bulaşmaz' diye yanlış algı olduğunu belirterek, "Oysa denizde de koronavirüs bulaşabilir. Denizde insanlar suya girdiği için öksürük, aksırık çok oluyor. Bu sırada eğer fiziksel mesafeye uyulmazsa bir koronavirüs hastası suyun içindeyse ve öksürürse diğer kişilere bulaş olabilir. Kumsalda insanlar denizden çıkıyor ve fiziksel mesafeye uymadan oturuyorlar. Deniz, kumsal; çok farklı yerlerden insanların bir araya geldiği yerler. İstanbul'dan, Ankara'dan, belki de salgının daha yoğun olduğu yerden insanlar orada bulunuyor. Oralarda bir başka risk daha var. Soyunma kabinleri, duşlar ve tuvaletler dar alanlar ve hızlı insan giriş- çıkışının olduğu yerler. Bu hızlı sirkülasyon olan yerlerde havalandırma ve dezenfeksiyon yeterli yapılmazsa yine buralardan da koronavirüs bulaşının yüksek olduğunu söyleyebiliriz" dedi. 

'İŞLETMELER KURALLARA UYMUYOR'Prof. Dr. İlhan, Sağlık Bakanlığı'nın deniz ve plajlar için rehber yayımladığını anımsatarak, "Maalesef vatandaşların bunlara zaman zaman uymadığını gözlemliyoruz. İşletmelerin bir bölümü kurallara uymuyor. Halk plajlarında denetim yeterince yapılmıyor. Denetim yapılmayınca insanlar birbirleriyle çok yan yana oturuyor, bu da riski artırıyor. Burada en önemlisi, vatandaşlarımızın şuna inanması gerekiyor; 'Plajda koronavirüs bulaşmaz, suda koronavirüs bulaşmaz' diye bir şey yok. Eğer sıcaklık koronavirüsü etkileseydi, şu an kuzey yarımküre koronavirüsten kırılıyor. Avrupa'da vaka sayısı artmış durumda. Yunanistan, biz de yükseliş trendindeyiz. İran, Hindistan, Afganistan; her yerde koronavirüs var, bu yüzden sıcaklığa, denize güvenmemek gerekiyor. Vatandaşımız şunu yapmalı; plaja, denize gitmeye niyet etti ya çok erken saatte gitsin ya da çok geç saatte gitsin. ya da baktı plaja gitmeye niyet etti, çok kalabalıksa geri dönsün. Çünkü bir gün yüzmemek koronavirüs hastası olmaya çok daha rahatlıkla tercih edilebilecek bir durum aslında" diye konuştu.'RAKAMLAR 1500'E DOĞRU TIRMANIR'Türkiye'de vaka sayılarında son 9 gündür artış eğilimi olduğunu belirten İlhan, şunları kaydetti: "9 günün son 2 gününde 1000'in üzerinde devam ediyoruz. Şu an 1000'in üzerinde devam edecek gibi görünüyor. Bu rakamlar yükselerek gidiyor. Bugün tanı alanlar hemen bugün koronavirüse temas edenler değil. Geçen hafta tam bayramın başladığı gün denizde olanlar, sahilde olanlar, bayramlaşma kurallarına uymayanlar aslında kabaca baktığımızda. Geçtiğimiz birkaç gün içinde de bu şekilde tanı alanlar oldu. Önümüzdeki birkaç gün içinde de bu aktiviteleri gerçekleştirenlerden de tanı alanlar olacaktır. Kumsalda da olsa memleketinde caddede yürüyüşte yapıyor olsa fiziksel mesafe, maske ve hijyen kuralına uymak gerek. Eğer bunlara uymazsak bu artış eylemi yüzde 8-9 gibi gidiyor. Dünkü rakamlar, artış yüzdesi açısından bir önceki güne göre daha; ama yüzde 8-9 olarak bakarsak ve bunun önümü alamazsak rakamlar 1500'e doğru tırmanır. Sonra yine aşağı doğru yönelebilir vatandaşların davranışları ile. Bir yerlerin kapatılmasını istemiyorsak hepimizin kişisel koruyucu önlemlere uymamız gerekiyor. Türkiye'de her 20 vakadan 1'i ağır vaka. Vefatların da ağır hastanın olduğunu düşündüğümüzde, her gün 15-20 kişiyi kaybettiğimizi düşündüğümüzde ağır hasta olanların da vefat riskinin olduğunu söyleyebiliriz." 'VATANDAŞLARIMIZ VİRÜSÜ ENFEKTE OLARAK GETİRECEK'

Koronavirüsün sadece büyüklerin hastalığı olmadığını kaydeden İlhan, "Koronavüs sadece büyüklerin hastalığı değil. 3 gün öncesinde bir psikiyatri uzmanı 35 yaşında meslektaşımız hayatını kaybetti. Yine şu an Türkiye'de 18-20 yaşında hiçbir hastalığı olmadığı halde yoğun bakımda yatan vatandaşlarımız var. Tüm bunları düşünerek vatandaşlarımızın hem kendilerini hem de sevdiklerini korumak için kurallara dikkat etmesi gerekiyor. Tatil beldesine, memleketine gidenlerin de başka bir ilden geldikleri için kendilerini karantinaya almaları gerekiyor. Şimdi dönüşler başladı. Dönüşte de vatandaşlarımız oralardaki virüsü enfekte olarak getirecekler. Dönüşte de kişilerin kendilerini en az 7 gün karantina almaları gerekiyor. Bu tabi çalışma koşulları nedeniyle pek mümkün olmayabilir; ama en azından fiziksel mesafe, maske ve hijyene çok dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Belediyenin ortağı olduğu şirketin malzemelerini çalışanlar çaldı 3. Sayfa
Belediyenin ortağı olduğu şirketin malzemelerini çalışanlar çaldı
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada 3. Sayfa
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor Spor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı Güncel
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı 3. Sayfa
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt Politika
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı
Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 25 yaralı
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 25 yaralı
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
İstanbul'da pozitif vaka yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde kısıtlama olabilir
İstanbul'da pozitif vaka yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde kısıtlama olabilir
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde
'Kişiye özel' ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
"Kişiye özel" ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
'Sende şeref olsa istifa ederdin' sözleri üzerine mahkemeye giden işçiye Yargıtay'dan güzel haber
"Sende şeref olsa istifa ederdin" sözleri üzerine mahkemeye giden işçiye Yargıtay'dan güzel haber
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Kenan Doğulu Merve Boluğur
Spor Fatih Terim Caner Erkin Mehmet Topal Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Düğün Lübnan Beyrut Antalya
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu üyesi İlhan: Önünü alamazsak rakamlar 1500'e doğru tırmanır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 09:02:54. #1.14#
title