Biçerdöver operatörleri Ramazan Bayramı'nı sevdiklerinden uzakta geçirdi Buğday hasadı için Kırşehir'den Hatay'a gelen biçerdöver operatörleri, Ramazan Bayramı'nı memleketlerinden ve sevdiklerinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşadı.

Buğday hasadı için Kırşehir'den Hatay'a gelen biçerdöver operatörleri, Ramazan Bayramı'nı memleketlerinden ve sevdiklerinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşadı.

Hasat için ilçeye gelen operatörlerden Osman Turgut, yaptığı açıklamada, bayramı yalnız geçirdiği için üzgün olduğunu söyledi.

İşi için memleketinden ve sevdiklerinden ayrı olduğunu belirten Turgut, ailesiyle telefonla bayramlaştığını ifade etti.

Kaynak: AA